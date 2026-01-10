Вечерняя сводка Генштаба: 139 боев за сутки и активные штурмы на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений. российские войска продолжают массированно применять средства поражения: в течение суток зафиксировано более 2800 обстрелов, 33 авиаудара (81 КАБ) и использование 4439 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 32 атаки в районах Покровска, Мирнограда и окрестных городов. По предварительным данным, здесь обезврежено 97 оккупантов, уничтожен наземный роботизированный комплекс, пункт управления БпЛА и 19 укрытий врага.

На других участках фронта:

Гуляйпольское направление: зафиксировано 19 боестолкновений в районах Гуляйполя и Варваровки.

Константиновское направление: враг совершил 11 штурмов вблизи Иванополья и Щербиновки.

Купянское и Александровское направления: произошло по 8 и 10 атак соответственно, часть боев продолжается до сих пор.

Лиманское направление: отбито 6 штурмов, враг пытался атаковать возле Дробышево и Заречного.

Оборонительные действия и стабилизация

На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий врага сегодня не зафиксировано. На Приднепровском направлении оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции возле Антоновского моста, но успеха не имели. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

