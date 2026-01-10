Вечерняя сводка Генштаба: 139 боев за сутки и активные штурмы на Покровском направлении
Киев • УНН
10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений, зафиксировано более 2800 обстрелов и 33 авиаудара. Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 32 атаки.
По состоянию на 22:00 10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений. российские войска продолжают массированно применять средства поражения: в течение суток зафиксировано более 2800 обстрелов, 33 авиаудара (81 КАБ) и использование 4439 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 32 атаки в районах Покровска, Мирнограда и окрестных городов. По предварительным данным, здесь обезврежено 97 оккупантов, уничтожен наземный роботизированный комплекс, пункт управления БпЛА и 19 укрытий врага.
На других участках фронта:
Гуляйпольское направление: зафиксировано 19 боестолкновений в районах Гуляйполя и Варваровки.
Константиновское направление: враг совершил 11 штурмов вблизи Иванополья и Щербиновки.
Купянское и Александровское направления: произошло по 8 и 10 атак соответственно, часть боев продолжается до сих пор.
Лиманское направление: отбито 6 штурмов, враг пытался атаковать возле Дробышево и Заречного.
Оборонительные действия и стабилизация
На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий врага сегодня не зафиксировано. На Приднепровском направлении оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции возле Антоновского моста, но успеха не имели. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.
