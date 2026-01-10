$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 12027 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 21829 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 23079 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 21439 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 22013 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 29667 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 52351 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38344 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37627 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30578 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Вечерняя сводка Генштаба: 139 боев за сутки и активные штурмы на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 4 просмотра

10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений, зафиксировано более 2800 обстрелов и 33 авиаудара. Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где отбито 32 атаки.

Вечерняя сводка Генштаба: 139 боев за сутки и активные штурмы на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 10 января на фронте произошло 139 боевых столкновений. российские войска продолжают массированно применять средства поражения: в течение суток зафиксировано более 2800 обстрелов, 33 авиаудара (81 КАБ) и использование 4439 дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Наивысшая интенсивность боев сохраняется на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 32 атаки в районах Покровска, Мирнограда и окрестных городов. По предварительным данным, здесь обезврежено 97 оккупантов, уничтожен наземный роботизированный комплекс, пункт управления БпЛА и 19 укрытий врага.

На других участках фронта:

Гуляйпольское направление: зафиксировано 19 боестолкновений в районах Гуляйполя и Варваровки.

Константиновское направление: враг совершил 11 штурмов вблизи Иванополья и Щербиновки.

Купянское и Александровское направления: произошло по 8 и 10 атак соответственно, часть боев продолжается до сих пор.

Лиманское направление: отбито 6 штурмов, враг пытался атаковать возле Дробышево и Заречного.

Оборонительные действия и стабилизация

На Краматорском и Ореховском направлениях наступательных действий врага сегодня не зафиксировано. На Приднепровском направлении оккупанты в очередной раз пытались штурмовать позиции возле Антоновского моста, но успеха не имели. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. 

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины10.01.26, 15:16 • 3012 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Гуляйполе
Краматорск