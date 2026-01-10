Вечірнє зведення Генштабу: 139 боїв за добу та активні штурми на Покровському напрямку

$42.990.00
10 січня, 11:45 • 12023 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 21823 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 23075 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 21435 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 22010 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 29664 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 52347 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38342 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37625 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30577 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Рубіо висловив підтримку США "хороброму народу Ірану" на тлі протестів10 січня, 10:21 • 4728 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10 січня, 10:56 • 15831 перегляди
Вбивство Рене Гуд співробітником імміграційної служби США: ЗМІ опублікували нове відеоVideo10 січня, 11:20 • 10108 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 9984 перегляди
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували14:17 • 7852 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 33499 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 80620 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 107470 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 79185 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 100332 перегляди
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 3640 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 10002 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 68470 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 70065 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 90796 перегляди
Instagram

Вечірнє зведення Генштабу: 139 боїв за добу та активні штурми на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 4 перегляди

10 січня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, зафіксовано понад 2800 обстрілів та 33 авіаудари. Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де відбито 32 атаки.

Вечірнє зведення Генштабу: 139 боїв за добу та активні штурми на Покровському напрямку

Станом на 22:00 10 січня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. російські війська продовжують масовано застосовувати засоби ураження: протягом доби зафіксовано понад 2800 обстрілів, 33 авіаудари (81 КАБ) та використання 4439 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 32 атаки в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх міст. За попередніми даними, тут знешкоджено 97 окупантів, знищено наземний роботизований комплекс, пункт управління БпЛА та 19 укриттів ворога.

На інших ділянках фронту:

Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 19 боєзіткнень у районах Гуляйполя та Варварівки.

Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 11 штурмів поблизу Іванопілля та Щербинівки.

Куп’янський та Олександрівський напрямки: відбулося по 8 та 10 атак відповідно, частина боїв триває досі.

Лиманський напрямок: відбито 6 штурмів, ворог намагався атакувати біля Дробишевого та Зарічного.

Оборонні дії та стабілізація

На Краматорському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога сьогодні не зафіксовано. На Придніпровському напрямку окупанти вчергове намагалися штурмувати позиції біля Антонівського мосту, але успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. 

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України10.01.26, 15:16 • 3012 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Гуляйполе
Краматорськ