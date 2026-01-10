Вечірнє зведення Генштабу: 139 боїв за добу та активні штурми на Покровському напрямку

Станом на 22:00 10 січня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. російські війська продовжують масовано застосовувати засоби ураження: протягом доби зафіксовано понад 2800 обстрілів, 33 авіаудари (81 КАБ) та використання 4439 дронів-камікадзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Найвища інтенсивність боїв зберігається на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 32 атаки в районах Покровська, Мирнограда та навколишніх міст. За попередніми даними, тут знешкоджено 97 окупантів, знищено наземний роботизований комплекс, пункт управління БпЛА та 19 укриттів ворога.

На інших ділянках фронту:

Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 19 боєзіткнень у районах Гуляйполя та Варварівки.

Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 11 штурмів поблизу Іванопілля та Щербинівки.

Куп’янський та Олександрівський напрямки: відбулося по 8 та 10 атак відповідно, частина боїв триває досі.

Лиманський напрямок: відбито 6 штурмів, ворог намагався атакувати біля Дробишевого та Зарічного.

Оборонні дії та стабілізація

На Краматорському та Оріхівському напрямках наступальних дій ворога сьогодні не зафіксовано. На Придніпровському напрямку окупанти вчергове намагалися штурмувати позиції біля Антонівського мосту, але успіху не мали. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

