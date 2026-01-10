На фронте зафиксировано 68 боев, самые ожесточенные столкновения на Покровском направлении - Генштаб

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 5146 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 12606 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 15153 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 14599 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 17116 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 25636 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 46038 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36894 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 36080 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29540 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 17794 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 36821 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 8220 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48 • 14456 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 7988 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 29021 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 75629 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 103038 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 75347 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 96782 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Джей Ди Вэнс
Али Хаменеи
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Днепропетровская область
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 1970 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 66602 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 68431 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 89254 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 107327 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
BFM TV
Шахед-136

На фронте зафиксировано 68 боев, самые ожесточенные столкновения на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 68 просмотра

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 68 боев, из них большинство на Покровском направлении. Генштаб сообщил о 23 попытках оккупантов продвинуться на Покровском направлении, 22 из которых отбиты.

На фронте зафиксировано 68 боев, самые ожесточенные столкновения на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте уже произошло 68 боев. Больше всего столкновений прошло на Покровском направлении фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности Рыжевка, Искрисковщина, Рогизне, Волфино Сумской области; Карповичи Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 61 обстрел, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного – три атаки отбили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно10.01.26, 11:43 • 2420 просмотров

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки, Торского.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбивали шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Авиаударам КАБами подверглись населенные пункты Новоукраинка, Шевченко.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины10.01.26, 15:16 • 1096 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Сумская область
Черниговская область
Гуляйполе
Украина
Краматорск
Купянск