На фронте зафиксировано 68 боев, самые ожесточенные столкновения на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте уже произошло 68 боев. Больше всего столкновений прошло на Покровском направлении фронта. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности Рыжевка, Искрисковщина, Рогизне, Волфино Сумской области; Карповичи Черниговской области - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 61 обстрел, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного – три атаки отбили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне два раза пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки, Торского.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Белицкого и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбивали шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки, Святопетровки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Авиаударам КАБами подверглись населенные пункты Новоукраинка, Шевченко.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.

