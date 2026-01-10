На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку - Генштаб

$42.990.00
50.180.00
ukru
11:45 • 5056 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 12445 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 15009 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 14465 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 17016 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 25582 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 45973 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36882 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36067 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29532 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.3м/с
74%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 17794 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 36821 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 8220 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 14456 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 7986 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 28957 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 75556 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 102972 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 75282 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 96724 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 1890 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 66565 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 68400 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89232 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 107306 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
BFM TV
Шахед-136

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Станом на 16:00 на фронті відбулося 68 боїв, з них більшість на Покровському напрямку. Генштаб повідомив про 23 спроби окупантів просунутися на Покровському напрямку, 22 з яких відбито.

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби станом на 16:00 на фронті вже відбулося 68 боїв. Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку фронту. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Рижівка, Іскрисківщина, Рогізне, Волфине Сумської області; Карповичі Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 61 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного – три атаки відбили наші оборонці, наразі три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Ворог знову атакував промислову інфраструктуру в Одеському районі: що відомо10.01.26, 11:43 • 2406 переглядiв

На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. Два боєзіткнення на даний час тривають. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Новоукраїнка, Шевченко.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України10.01.26, 15:16 • 1080 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Краматорськ
Куп'янськ