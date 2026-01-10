На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби станом на 16:00 на фронті вже відбулося 68 боїв. Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку фронту. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Рижівка, Іскрисківщина, Рогізне, Волфине Сумської області; Карповичі Чернігівської області - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 61 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного – три атаки відбили наші оборонці, наразі три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. Два боєзіткнення на даний час тривають. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Новоукраїнка, Шевченко.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.

