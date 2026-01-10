Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно

Армия рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе - поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя - сообщил Кипер.

По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются - резюмировал глава ОВА.

