Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно

08:55 • 2038 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 3472 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 3866 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 10820 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 19208 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 38597 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 34770 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34425 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28427 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22480 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
публикации
Эксклюзивы
Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО9 января, 23:56 • 8352 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 8968 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 11098 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 22804 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 5946 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 23900 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 69990 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 97616 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 70442 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 92130 просмотра
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Музыкант
Энтони Альбанезе
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Франция
Белый дом
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63516 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65687 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86766 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105008 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145451 просмотра
Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В результате удара по промышленной инфраструктуре в Одесском районе поврежден пустой резервуар и произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно

Армия рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе - поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя 

- сообщил Кипер.

По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА08.01.26, 20:17 • 4228 просмотров

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются 

- резюмировал глава ОВА.

рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии09.01.26, 17:43 • 3852 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Олег Кипер
Одесса