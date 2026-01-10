Враг снова атаковал промышленную инфраструктуру в Одесском районе: что известно
В результате удара по промышленной инфраструктуре в Одесском районе поврежден пустой резервуар и произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. В результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя
По его словам, информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются
