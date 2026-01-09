рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии
Киев • УНН
россия атаковала два гражданских судна, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое – в Одессу. В результате атаки погиб гражданин Сирии, член экипажа.
россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии, передает УНН.
Во время движения в порт Черноморск ударный дрон рф попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Предварительно – есть пострадавшие
По его словам, мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.
Кроме того, возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.
В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения
Кулеба подчеркнул, что это очередное свидетельство того, что россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике.
Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки
