рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 1048 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 5074 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 8996 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 10625 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 12633 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 10332 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 10972 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7338 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12185 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13091 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
84%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов9 января, 06:46 • 24503 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 34768 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 27533 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 12409 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 24966 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие - еще думают16:19 • 48 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 53224 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 81636 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 56031 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 78726 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Одесса
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 56194 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 58725 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 80573 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99062 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 139710 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot

рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

россия атаковала два гражданских судна, одно из которых направлялось в порт Черноморск, другое – в Одессу. В результате атаки погиб гражданин Сирии, член экипажа.

рф атаковала два гражданских судна в Черном море, есть погибший член экипажа - гражданин Сирии

россия совершила очередной акт террора против гражданского судоходства – поражены два судна. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии, передает УНН.

Во время движения в порт Черноморск ударный дрон рф попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Киттс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. Предварительно – есть пострадавшие

- сообщил Кулеба.

По его словам, мореходность судна не нарушена, оно находится на ходу и направляется в ближайший порт.

Одессу атакуют вражеские беспилотники, в городе раздаются взрывы09.01.26, 16:38 • 1330 просмотров

Кроме того, возле порта Одесса также поражено судно под флагом Коморских островов, которое перевозило сою.

В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа – гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление! На место происшествия направлены спасательные подразделения

- добавил чиновник.

Кулеба подчеркнул, что это очередное свидетельство того, что россия сознательно бьет по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике.

Украина делает все возможное для обеспечения безопасности и выполнения экспортных обязательств, несмотря на постоянные атаки

- резюмировал чиновник.

Враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области, поврежден резервуар для масла - ОВА08.01.26, 20:17 • 4118 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Сирия
Украина
Одесса