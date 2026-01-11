Nvidia и Tesla выбрали разные стратегии для достижения автономного вождения
Nvidia и Tesla имеют разные подходы к автономному вождению: Nvidia представила открытую модель Alpamayo с возможностью объяснения действий, тогда как Tesla использует закрытую сквозную систему. Mercedes-Benz планирует интегрировать Alpamayo в свои автомобили до конца 2026 года.
На технологической выставке CES 2026 в Лас-Вегасе гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг представил семейство ИИ-моделей Alpamayo, что ознаменовало новый этап в глобальной гонке беспилотных технологий. Презентация вызвала публичную дискуссию между Хуангом и Илоном Маском, подчеркнув фундаментальную разницу в подходах двух гигантов к созданию автономных транспортных средств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Дженсен Хуанг назвал запуск Alpamayo "моментом ChatGPT для физического искусственного интеллекта". Главной особенностью новой модели является способность к "рассуждению": система не просто распознает объекты, но и объясняет свои действия на естественном языке. Например, ИИ может сообщить: "Я торможу, потому что стоп-сигналы впереди загорелись, и автомобиль может остановиться".
В отличие от Tesla, которая развивает закрытую экосистему, Nvidia сделала Alpamayo моделью с открытым исходным кодом (open-source), выложив ее на платформе Hugging Face. Это позволяет любому автопроизводителю интегрировать и дообучать систему под собственные нужды. Первым партнером стал Mercedes-Benz, который планирует выпустить обновленную модель CLA с технологией Alpamayo на дороги США уже в конце 2026 года.
Основное расхождение заключается в архитектуре:
Tesla FSD базируется на сквозных нейросетях (end-to-end), которые обучаются на гигантских массивах видеоданных реальных водителей, создавая систему, действующую "инстинктивно".
Nvidia Alpamayo использует гибридный подход: нейросети для восприятия и символическое рассуждение для принятия решений, что делает логику ИИ прозрачной для регуляторов и пользователей.
