Amazon обновляет ИИ-гаджет Bee: портативный секретарь станет проактивным

20:32 • 7434 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 16920 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 22538 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22901 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19924 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19186 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13923 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13199 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9514 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13159 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский обновил состав Ставки: утвердил Буданова и Иващенко, а Дейнеку — вывел
В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 85118 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Хили
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Франция
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
ЧатГПТ

Amazon обновляет ИИ-гаджет Bee: портативный секретарь станет проактивным

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Amazon интегрирует новые функции в свое компактное устройство Bee стоимостью 50 долларов. Гаджет теперь синхронизируется с Gmail и календарем, позволяя создавать черновики писем и приглашения на встречи.

Amazon обновляет ИИ-гаджет Bee: портативный секретарь станет проактивным
Фото: Amazon

Компания Amazon после приобретения стартапа Bee интегрирует новые функции в свое компактное устройство стоимостью 50 долларов. Гаджет, не имеющий дисплея и камеры, предназначен для автоматической записи, транскрибирования и анализа ежедневной активности пользователя без необходимости ручного ввода данных. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Устройство Bee работает по принципу "окружающего искусственного интеллекта" (ambient AI). Оно фиксирует разговоры, создает списки дел и суммирует ключевые моменты дня. В отличие от предыдущих неудачных аналогов на рынке (Humane AI Pin или Rabbit R1), Bee фокусируется на длительной автономности - аккумулятор держит заряд до одной недели.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X09.01.26, 21:14 • 2606 просмотров

На выставке CES в Лас-Вегасе соучредительница проекта Мария де Лурдес Золло анонсировала функцию "действия". Теперь помощник синхронизируется с Gmail и календарем, позволяя Bee самостоятельно создавать черновики электронных писем или приглашения на встречи на основе услышанных разговоров.

Конфиденциальность и обработка данных

Из-за функции постоянного прослушивания Amazon столкнулась с критикой относительно приватности. Компания официально заверила, что не хранит аудиофайлы.

Мы никогда не хранили аудиозаписи, и это не изменилось. Все аудиозаписи обрабатываются в режиме реального времени, удаляются после обработки и никогда не хранятся

– заявили в Bee.

Помимо деловых функций, разработчики добавили аналитику самочувствия, которая отслеживает эмоциональный фон пользователя и динамику его отношений с окружающими. 

Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 1706 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Amazon
Лас-Вегас
Bloomberg L.P.