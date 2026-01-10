Amazon обновляет ИИ-гаджет Bee: портативный секретарь станет проактивным

Компания Amazon после приобретения стартапа Bee интегрирует новые функции в свое компактное устройство стоимостью 50 долларов. Гаджет, не имеющий дисплея и камеры, предназначен для автоматической записи, транскрибирования и анализа ежедневной активности пользователя без необходимости ручного ввода данных. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Устройство Bee работает по принципу "окружающего искусственного интеллекта" (ambient AI). Оно фиксирует разговоры, создает списки дел и суммирует ключевые моменты дня. В отличие от предыдущих неудачных аналогов на рынке (Humane AI Pin или Rabbit R1), Bee фокусируется на длительной автономности - аккумулятор держит заряд до одной недели.

На выставке CES в Лас-Вегасе соучредительница проекта Мария де Лурдес Золло анонсировала функцию "действия". Теперь помощник синхронизируется с Gmail и календарем, позволяя Bee самостоятельно создавать черновики электронных писем или приглашения на встречи на основе услышанных разговоров.

Из-за функции постоянного прослушивания Amazon столкнулась с критикой относительно приватности. Компания официально заверила, что не хранит аудиофайлы.

Мы никогда не хранили аудиозаписи, и это не изменилось. Все аудиозаписи обрабатываются в режиме реального времени, удаляются после обработки и никогда не хранятся