Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт

Киев • УНН

 312 просмотра

Meta заключила соглашения с TerraPower, Oklo и Vistra для обеспечения своих ИИ-центров ядерной энергией. К 2035 году компания получит до 6,6 ГВт мощности от этих партнерств.

Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт

Компания Meta заключила масштабные соглашения с энергетическими предприятиями TerraPower, Oklo и Vistra для питания своих дата-центров искусственного интеллекта. К 2035 году эти договоренности должны обеспечить до 6,6 ГВт мощности, что эквивалентно энергопотреблению около 5 миллионов домохозяйств. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Основным объектом поставок станет кластер Prometheus в Огайо мощностью 1 ГВт, запуск которого запланирован на текущий год. Соглашение с TerraPower предусматривает разработку новых блоков Natrium, которые начнут генерировать энергию с 2032 года. Также Meta выкупит более 2,1 ГВт мощности на действующих АЭС компании Vistra и поддержит строительство кампуса на 1,2 ГВ в партнерстве с Oklo.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X09.01.26, 21:14 • 1764 просмотра

Финансовые детали сделок не разглашаются, однако компания подчеркивает стратегическую важность инвестиций в американскую энергосистему.

Эти проекты добавляют надежное и стабильное энергоснабжение в сеть, укрепляют цепочку поставок ядерной энергии Америки и поддерживают новые и существующие рабочие места для строительства и эксплуатации американских электростанций

– заявила компания.

Сотрудничество с Oklo, одним из инвесторов которой является Сэм Альтман, позволит создать специализированную инфраструктуру в округе Пайк для поддержки региональных центров обработки данных Meta. 

Китай проверяет сделку по покупке компанией Meta ИИ-стартапа Manus на $2 млрд - FT07.01.26, 11:55 • 3581 просмотр

