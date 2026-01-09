Meta обеспечит свои ИИ-центры ядерной энергией объемом 6,6 ГВт
Meta заключила соглашения с TerraPower, Oklo и Vistra для обеспечения своих ИИ-центров ядерной энергией. К 2035 году компания получит до 6,6 ГВт мощности от этих партнерств.
Компания Meta заключила масштабные соглашения с энергетическими предприятиями TerraPower, Oklo и Vistra для питания своих дата-центров искусственного интеллекта. К 2035 году эти договоренности должны обеспечить до 6,6 ГВт мощности, что эквивалентно энергопотреблению около 5 миллионов домохозяйств. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Основным объектом поставок станет кластер Prometheus в Огайо мощностью 1 ГВт, запуск которого запланирован на текущий год. Соглашение с TerraPower предусматривает разработку новых блоков Natrium, которые начнут генерировать энергию с 2032 года. Также Meta выкупит более 2,1 ГВт мощности на действующих АЭС компании Vistra и поддержит строительство кампуса на 1,2 ГВт в партнерстве с Oklo.
Финансовые детали сделок не разглашаются, однако компания подчеркивает стратегическую важность инвестиций в американскую энергосистему.
Эти проекты добавляют надежное и стабильное энергоснабжение в сеть, укрепляют цепочку поставок ядерной энергии Америки и поддерживают новые и существующие рабочие места для строительства и эксплуатации американских электростанций
Сотрудничество с Oklo, одним из инвесторов которой является Сэм Альтман, позволит создать специализированную инфраструктуру в округе Пайк для поддержки региональных центров обработки данных Meta.
