США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 16918 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 22536 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22900 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19924 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19186 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13923 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13199 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9514 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13159 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Amazon інтегрує нові функції у свій компактний пристрій Bee вартістю 50 доларів. Гаджет тепер синхронізується з Gmail та календарем, дозволяючи створювати чернетки листів та запрошення на зустрічі.

Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним
Фото: Amazon

Компанія Amazon після придбання стартапу Bee інтегрує нові функції у свій компактний пристрій вартістю 50 доларів. Гаджет, що не має дисплея та камери, призначений для автоматичного запису, транскрибування та аналізу щоденної активності користувача без потреби у ручному введенні даних. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Пристрій Bee працює за принципом "навколишнього штучного інтелекту" (ambient AI). Він фіксує розмови, створює списки справ та підсумовує ключові моменти дня. На відміну від попередніх невдалих аналогів на ринку (Humane AI Pin чи Rabbit R1), Bee фокусується на тривалій автономності - акумулятор тримає заряд до одного тижня.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 2600 переглядiв

На виставці CES у Лас-Вегасі співзасновниця проєкту Марія де Лурдес Золло анонсувала функцію "дії". Тепер помічник синхронізується з Gmail та календарем, дозволяючи Bee самостійно створювати чернетки електронних листів або запрошення на зустрічі на основі почутих розмов.

Конфіденційність та обробка даних

Через функцію постійного прослуховування Amazon зіткнулася з критикою щодо приватності. Компанія офіційно запевнила, що не зберігає аудіофайли.

Ми ніколи не зберігали аудіозаписи, і це не змінилося. Усі аудіозаписи обробляються в режимі реального часу, видаляються після обробки та ніколи не зберігаються

– заявили у Bee.

Окрім ділових функцій, розробники додали аналітику самопочуття, яка відстежує емоційний фон користувача та динаміку його відносин із оточуючими. 

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 1706 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Amazon
Лас-Вегас
Bloomberg