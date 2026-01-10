Amazon оновлює ШІ-гаджет Bee: портативний секретар стане проактивним

Компанія Amazon після придбання стартапу Bee інтегрує нові функції у свій компактний пристрій вартістю 50 доларів. Гаджет, що не має дисплея та камери, призначений для автоматичного запису, транскрибування та аналізу щоденної активності користувача без потреби у ручному введенні даних. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Пристрій Bee працює за принципом "навколишнього штучного інтелекту" (ambient AI). Він фіксує розмови, створює списки справ та підсумовує ключові моменти дня. На відміну від попередніх невдалих аналогів на ринку (Humane AI Pin чи Rabbit R1), Bee фокусується на тривалій автономності - акумулятор тримає заряд до одного тижня.

На виставці CES у Лас-Вегасі співзасновниця проєкту Марія де Лурдес Золло анонсувала функцію "дії". Тепер помічник синхронізується з Gmail та календарем, дозволяючи Bee самостійно створювати чернетки електронних листів або запрошення на зустрічі на основі почутих розмов.

Через функцію постійного прослуховування Amazon зіткнулася з критикою щодо приватності. Компанія офіційно запевнила, що не зберігає аудіофайли.

Ми ніколи не зберігали аудіозаписи, і це не змінилося. Усі аудіозаписи обробляються в режимі реального часу, видаляються після обробки та ніколи не зберігаються