В Дании число просителей убежища упало до исторического минимума

Жесткая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году число предоставленных убежищ достигло исторического минимума: к концу ноября было удовлетворено 839 прошений. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на соответствующие данные датского правительства, пишет УНН.

Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев - заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

По данным министерства, "было очень мало лет, когда общее количество оставалось ниже 1000... 2025 год станет годом с исторически низким количеством разрешений на проживание, выданных на основании предоставления убежища".

К ноябрю 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 прошений о предоставлении убежища.

На протяжении более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Метте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику "нулевого приема беженцев".

Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.

