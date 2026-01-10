В Дании число просителей убежища упало до исторического минимума

$42.990.00
10 января, 11:45 • 10353 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 18260 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 20081 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 18888 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 20228 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 28297 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 50187 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 37878 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37114 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30242 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева10 января, 07:48
"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине10 января, 09:14
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10 января, 10:56
Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео10 января, 11:20
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности13:08
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
Эксклюзив
8 января, 13:48
8 января, 13:48 • 99164 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"8 января, 08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В Дании число просителей убежища упало до исторического минимума

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Дания зафиксировала исторический минимум по количеству предоставленных убежищ в 2025 году, удовлетворив лишь 839 прошений к концу ноября. Это является результатом строгой иммиграционной политики страны, направленной на ограничение притока беженцев.

В Дании число просителей убежища упало до исторического минимума

Жесткая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году число предоставленных убежищ достигло исторического минимума: к концу ноября было удовлетворено 839 прошений. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на соответствующие данные датского правительства, пишет УНН.

Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев

- заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

По данным министерства, "было очень мало лет, когда общее количество оставалось ниже 1000... 2025 год станет годом с исторически низким количеством разрешений на проживание, выданных на основании предоставления убежища".

К ноябрю 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 прошений о предоставлении убежища.

Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00

На протяжении более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Метте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику "нулевого приема беженцев".

Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.

США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters08.01.26, 20:40

Ольга Розгон

Новости Мира
Метте Фредериксен
Копенгаген
Дания