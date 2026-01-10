В Дании число просителей убежища упало до исторического минимума
Киев • УНН
Дания зафиксировала исторический минимум по количеству предоставленных убежищ в 2025 году, удовлетворив лишь 839 прошений к концу ноября. Это является результатом строгой иммиграционной политики страны, направленной на ограничение притока беженцев.
Жесткая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году число предоставленных убежищ достигло исторического минимума: к концу ноября было удовлетворено 839 прошений. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на соответствующие данные датского правительства, пишет УНН.
Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев
По данным министерства, "было очень мало лет, когда общее количество оставалось ниже 1000... 2025 год станет годом с исторически низким количеством разрешений на проживание, выданных на основании предоставления убежища".
К ноябрю 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 прошений о предоставлении убежища.
Премьер Дании предупредила, что взятие США Гренландии под контроль может положить конец НАТО06.01.26, 09:00 • 5502 просмотра
На протяжении более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Метте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику "нулевого приема беженцев".
Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.
США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters08.01.26, 20:40 • 6374 просмотра