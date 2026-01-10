$42.990.00
11:45 • 10285 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 18112 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 19946 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 18776 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 20150 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 28232 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 50100 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37854 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37089 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30223 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
У Данії кількість прохачів притулку впала до історичного мінімуму

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Данія зафіксувала історичний мінімум за кількістю наданих притулків у 2025 році, задовольнивши лише 839 прохань до кінця листопада. Це є результатом суворої імміграційної політики країни, спрямованої на обмеження припливу біженців.

У Данії кількість прохачів притулку впала до історичного мінімуму

Сувора імміграційна політика Данії призвела до того, що у 2025 році кількість наданих притулків досягла історичного мінімуму: до кінця листопада було задоволено 839 прохань. Про це повідомляє Euractiv посілаючияь на відповідні дані данського уряду, пише УНН.

Абсолютно критично, щоб якомога менше іноземців приїжджали до Данії та отримували притулок. Моїм ключовим пріоритетом є обмеження припливу біженців

- заявив міністр імміграції Расмус Стоклунд.

За даними міністерства, "було дуже мало років, коли загальна кількість залишалася нижче 1000... 2025 рік стане роком з історично низькою кількістю дозволів на проживання, виданих на підставі надання притулку".

До листопада 2025 року Данія зареєструвала 1 835 прохань про надання притулку.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО06.01.26, 09:00 • 5502 перегляди

Протягом понад 20 років на імміграційну політику країни впливали ультраправі партії, а прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен з моменту приходу до влади в 2019 році проводить політику "нульового прийому біженців".

Копенгаген реалізував низку ініціатив, щоб відлякати мігрантів і ускладнити отримання данського громадянства. У 2024 році країна з населенням у шість мільйонів людей прийняла близько 860 із 2333 заяв про надання притулку, поданих того року.

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters08.01.26, 20:40 • 6374 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Метте Фредеріксен
Копенгаген
Данія