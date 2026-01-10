У Данії кількість прохачів притулку впала до історичного мінімуму

Сувора імміграційна політика Данії призвела до того, що у 2025 році кількість наданих притулків досягла історичного мінімуму: до кінця листопада було задоволено 839 прохань. Про це повідомляє Euractiv посілаючияь на відповідні дані данського уряду, пише УНН.

Абсолютно критично, щоб якомога менше іноземців приїжджали до Данії та отримували притулок. Моїм ключовим пріоритетом є обмеження припливу біженців - заявив міністр імміграції Расмус Стоклунд.

За даними міністерства, "було дуже мало років, коли загальна кількість залишалася нижче 1000... 2025 рік стане роком з історично низькою кількістю дозволів на проживання, виданих на підставі надання притулку".

До листопада 2025 року Данія зареєструвала 1 835 прохань про надання притулку.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО

Протягом понад 20 років на імміграційну політику країни впливали ультраправі партії, а прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен з моменту приходу до влади в 2019 році проводить політику "нульового прийому біженців".

Копенгаген реалізував низку ініціатив, щоб відлякати мігрантів і ускладнити отримання данського громадянства. У 2024 році країна з населенням у шість мільйонів людей прийняла близько 860 із 2333 заяв про надання притулку, поданих того року.

США обговорюють виплати гренландцям заради відокремлення острова від Данії - Reuters