ЮАР начала совместные военно-морские учения с Россией, Китаем и Ираном

10 января в территориальных водах Южно-Африканской Республики официально начались многонациональные учения "Воля к миру 2026". Об этом сообщило посольство России в ЮАР. Координация маневров осуществляется из Саймонс-Тауна, где расположена штаб-квартира военно-морских сил страны. Об этом пишет УНН.

Детали

Помимо ЮАР и Китая, в учениях принимают участие боевые корабли России и Ирана. В частности, на военно-морской базе зафиксирован российский корвет класса "Стерегущий" с бортовым номером 545. Официальной целью мероприятия задекларирована отработка аспектов морской безопасности и защиты торгового судоходства.

рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ

Программа учений включает навигационные тренировки, отработку процедур связи и совместное патрулирование. ВМС Южной Африки пока не разглашают точное количество задействованных единиц техники и личного состава.

Геополитический контекст

Это уже не первые подобные маневры: ЮАР проводила трехсторонние учения с КНР и РФ в 2023 году. Однако включение Ирана в состав участников в 2026 году указывает на расширение военного влияния Тегерана в африканском регионе. Эксперты расценивают учения "Воля к миру" как сигнал об укреплении оборонной координации между этими странами в противовес западным альянсам безопасности.

Пуэрто-Рико становится стратегическим плацдармом Трампа для доминирования в Карибском бассейне - NBC