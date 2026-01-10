10 січня в територіальних водах Південно-Африканської Республіки офіційно розпочалися багатонаціональні навчання "Воля до миру 2026". Про це повідомило посольство росії в ПАР. Координація маневрів здійснюється із Саймонс-Тауна, де розташована штаб-квартира військово-морських сил країни. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім ПАР та Китаю, у навчаннях беруть участь бойові кораблі росії та Ірану. Зокрема, на військово-морській базі зафіксовано російський корвет класу "Стерегущий" з бортовим номером 545. Офіційною метою заходу задекларовано відпрацювання аспектів морської безпеки та захисту торговельного судноплавства.

рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ

Програма навчань включає навігаційні тренування, відпрацювання процедур зв'язку та спільне патрулювання. ВМС Південної Африки наразі не розголошують точну кількість залучених одиниць техніки та особового складу.

Геополітичний контекст

Це вже не перші подібні маневри: ПАР проводила тристоронні навчання з КНР та рф у 2023 році. Проте включення Ірану до складу учасників у 2026 році вказує на розширення військового впливу Тегерана в африканському регіоні. Експерти розцінюють навчання "Воля до миру" як сигнал про зміцнення оборонної координації між цими країнами на противагу західним безпековим альянсам.

Пуерто-Рико стає стратегічним плацдармом Трампа для домінування в Карибському басейні - NBC