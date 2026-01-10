$42.990.00
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
ПАР розпочала спільні військово-морські навчання з росією, Китаєм та Іраном

Київ • УНН

 • 30 перегляди

У територіальних водах ПАР розпочалися багатонаціональні навчання "Воля до миру 2026" за участю бойових кораблів Росії, Китаю та Ірану. Метою заходу є відпрацювання аспектів морської безпеки та захисту торговельного судноплавства.

ПАР розпочала спільні військово-морські навчання з росією, Китаєм та Іраном

10 січня в територіальних водах Південно-Африканської Республіки офіційно розпочалися багатонаціональні навчання "Воля до миру 2026". Про це повідомило посольство росії в ПАР. Координація маневрів здійснюється із Саймонс-Тауна, де розташована штаб-квартира військово-морських сил країни. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім ПАР та Китаю, у навчаннях беруть участь бойові кораблі росії та Ірану. Зокрема, на військово-морській базі зафіксовано російський корвет класу "Стерегущий" з бортовим номером 545. Офіційною метою заходу задекларовано відпрацювання аспектів морської безпеки та захисту торговельного судноплавства.

рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ 07.01.26, 20:58 • 7805 переглядiв

Програма навчань включає навігаційні тренування, відпрацювання процедур зв'язку та спільне патрулювання. ВМС Південної Африки наразі не розголошують точну кількість залучених одиниць техніки та особового складу.

Геополітичний контекст

Це вже не перші подібні маневри: ПАР проводила тристоронні навчання з КНР та рф у 2023 році. Проте включення Ірану до складу учасників у 2026 році вказує на розширення військового впливу Тегерана в африканському регіоні. Експерти розцінюють навчання "Воля до миру" як сигнал про зміцнення оборонної координації між цими країнами на противагу західним безпековим альянсам. 

Пуерто-Рико стає стратегічним плацдармом Трампа для домінування в Карибському басейні - NBC10.01.26, 03:31 • 3796 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Південно-Африканська Республіка
Китай
Іран