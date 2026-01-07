рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 5894 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 10480 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 10317 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 13676 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 18435 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24958 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 24030 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 24986 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18738 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17519 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
99%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у КропивницькомуPhotoVideo7 січня, 09:57 • 5864 перегляди
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця7 січня, 09:59 • 5064 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 32829 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 21476 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16737 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16854 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 21600 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24958 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 69937 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 107443 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 4784 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 39417 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 59153 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 101586 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93061 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Дія (сервіс)
FIFA (серія відеоігор)

рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ

Київ • УНН

 • 104 перегляди

росія використовує онлайн-гру ARMA3 та додаток Discord для вербування південноафриканців на війну проти України. Двоє чоловіків у віці 20 років покинули Південну Африку, один з них загинув у бою на Луганщині.

рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ

росія вербує на війну проти України південно-африканців за допомогою онлайн-гри ARMA3 та додатку Discord. Про це пише Bloomberg, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, росія націлилася на південноафриканських геймерів в рамках кампанії з набору рекрутів для війни в Україні. Видання навело приклад двох чоловіків, які у віці 20 років покинули Південну Африку в липні минулого року після того, як обговорили вступ до російської армії з геймером через додаток Discord. 

росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД10.12.25, 07:45 • 3843 перегляди

"Південноафриканці регулярно користувалися Discord під час гри у військову гру Arma 3. За кілька тижнів після підписання військового контракту поблизу санкт-петербурга, згідно з медичною довідкою, один з них загинув під час бойових дій в Україні", - пише видання. 

Зазначається, що двоє геймерів приєдналися до війни в Україні в 2024 році. Після обговорень з особою, яка представилася в додатку Discord як "Dash", південноафриканці зустрілися в Кейптауні, а потім відвідали російське консульство, згідно з електронними листами та інформацією від особи. 

29 липня вони вилетіли до росії через Об'єднані Арабські Емірати. Після прибуття до росії вони зустрілися з "Dash" і на початку вересня підписали однорічні військові контракти, повідомив чоловік, обізнаний з ситуацією.

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані14.12.25, 15:59 • 4057 переглядiв

"Після декількох тижнів базової підготовки один із чоловіків вирушив на передову в Україні, де служив помічником стрільця-гранатометника. Востаннє він зв'язувався з родиною 6 жовтня, а 17 грудня його друг повідомив їм, що він загинув у бою. Місцезнаходження іншого чоловіка невідоме", - додає видання. 

Медична довідка від 10 січня минулого року, яку отримала його родина, свідчить, що він загинув під час виконання службових обов'язків 23 жовтня 2024 року у Верхньокаменському, що в Луганській області України. 

Нагадаємо 

МЗС України застерегло африканські країни від вербування рф після того, як двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами вербування. Міністерство підкреслило, що росія системно вербує іноземців під виглядом працевлаштування чи навчання, що є організованою політикою держави.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
Луганська область
Bloomberg
Ботсвана
Південно-Африканська Республіка
Об'єднані Арабські Емірати
Україна