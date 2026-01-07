рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ
Київ • УНН
росія використовує онлайн-гру ARMA3 та додаток Discord для вербування південноафриканців на війну проти України. Двоє чоловіків у віці 20 років покинули Південну Африку, один з них загинув у бою на Луганщині.
росія вербує на війну проти України південно-африканців за допомогою онлайн-гри ARMA3 та додатку Discord. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, росія націлилася на південноафриканських геймерів в рамках кампанії з набору рекрутів для війни в Україні. Видання навело приклад двох чоловіків, які у віці 20 років покинули Південну Африку в липні минулого року після того, як обговорили вступ до російської армії з геймером через додаток Discord.
"Південноафриканці регулярно користувалися Discord під час гри у військову гру Arma 3. За кілька тижнів після підписання військового контракту поблизу санкт-петербурга, згідно з медичною довідкою, один з них загинув під час бойових дій в Україні", - пише видання.
Зазначається, що двоє геймерів приєдналися до війни в Україні в 2024 році. Після обговорень з особою, яка представилася в додатку Discord як "Dash", південноафриканці зустрілися в Кейптауні, а потім відвідали російське консульство, згідно з електронними листами та інформацією від особи.
29 липня вони вилетіли до росії через Об'єднані Арабські Емірати. Після прибуття до росії вони зустрілися з "Dash" і на початку вересня підписали однорічні військові контракти, повідомив чоловік, обізнаний з ситуацією.
"Після декількох тижнів базової підготовки один із чоловіків вирушив на передову в Україні, де служив помічником стрільця-гранатометника. Востаннє він зв'язувався з родиною 6 жовтня, а 17 грудня його друг повідомив їм, що він загинув у бою. Місцезнаходження іншого чоловіка невідоме", - додає видання.
Медична довідка від 10 січня минулого року, яку отримала його родина, свідчить, що він загинув під час виконання службових обов'язків 23 жовтня 2024 року у Верхньокаменському, що в Луганській області України.
Нагадаємо
МЗС України застерегло африканські країни від вербування рф після того, як двоє громадян Ботсвани, ймовірно, стали жертвами вербування. Міністерство підкреслило, що росія системно вербує іноземців під виглядом працевлаштування чи навчання, що є організованою політикою держави.