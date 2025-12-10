$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 11139 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 22235 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 24612 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 19275 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 41949 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 34267 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25337 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30501 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39316 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 56784 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росія почала вербувати українських дітей в армію рф прямо в школах на тимчасово окупованих територіях. Окупанти нав'язують учням 11-х класів Луганщини службу за контрактом або вступ до російського військового вишу.

росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД

росія переходить до прямого тиску на українських дітей на тимчасово окупованих територіях - ворог починає вербувати дітей у власну армію прямо в школах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у містах окупованої Луганщини військові проводять зустрічі з учнями 11 класів і розповідають їм про "переваги" служби в армії рф.

Дітям нав’язують лише два варіанти: піти на службу за контрактом або вступити до російського військового вишу. Окупанти намагаються перетворити українських підлітків на мобілізаційний резерв. Це ще раз доводить: росія сприймає людей на ТОТ як витратний матеріал для поповнення власної армії

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказукють, що кремль створює юридичне підґрунтя для розширення незаконного призову на ТОТ.

"росія внесла окуповані регіони до "південного військового округу", готує цілорічний призов та запускає систему електронних повісток. Це частини єдиного процесу - рф хоче легалізувати на ТОТ примус до служби в армії держави-окупанта, що є прямим порушенням міжнародного права", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України, використовуючи навчальні заклади та місцеві адміністрації. Окупанти поєднують "патріотичні" заходи з прихованими мобілізаційними схемами для заповнення нестачі живої сили.

Замість знань - культ “героїв СВО”: москва наказала школам на ТОТ встановлювати “Парти героїв” - ЦНС29.10.25, 02:12 • 3561 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Луганська область
Рада національної безпеки і оборони України
Україна