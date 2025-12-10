росія вербує українських дітей до своєї армії прямо в школах на окупованих територіях - ЦПД

росія переходить до прямого тиску на українських дітей на тимчасово окупованих територіях - ворог починає вербувати дітей у власну армію прямо в школах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у містах окупованої Луганщини військові проводять зустрічі з учнями 11 класів і розповідають їм про "переваги" служби в армії рф.

Дітям нав’язують лише два варіанти: піти на службу за контрактом або вступити до російського військового вишу. Окупанти намагаються перетворити українських підлітків на мобілізаційний резерв. Це ще раз доводить: росія сприймає людей на ТОТ як витратний матеріал для поповнення власної армії - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказукють, що кремль створює юридичне підґрунтя для розширення незаконного призову на ТОТ.

"росія внесла окуповані регіони до "південного військового округу", готує цілорічний призов та запускає систему електронних повісток. Це частини єдиного процесу - рф хоче легалізувати на ТОТ примус до служби в армії держави-окупанта, що є прямим порушенням міжнародного права", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росія розгорнула нову хвилю мілітаризації на всіх тимчасово окупованих територіях України, використовуючи навчальні заклади та місцеві адміністрації. Окупанти поєднують "патріотичні" заходи з прихованими мобілізаційними схемами для заповнення нестачі живої сили.

