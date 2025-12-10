$42.070.01
9 декабря, 20:28 • 11640 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 23557 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 32871 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 25710 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 20275 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 43535 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 35144 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 25642 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 30687 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 57372 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Россия начала вербовать украинских детей в армию РФ прямо в школах на временно оккупированных территориях. Оккупанты навязывают учащимся 11-х классов Луганщины службу по контракту или поступление в российский военный вуз.

Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД

россия переходит к прямому давлению на украинских детей на временно оккупированных территориях - враг начинает вербовать детей в собственную армию прямо в школах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в городах оккупированной Луганщины военные проводят встречи с учениками 11 классов и рассказывают им о "преимуществах" службы в армии рф.

Детям навязывают только два варианта: пойти на службу по контракту или поступить в российский военный вуз. Оккупанты пытаются превратить украинских подростков в мобилизационный резерв. Это еще раз доказывает: россия воспринимает людей на ВОТ как расходный материал для пополнения собственной армии

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что кремль создает юридическую основу для расширения незаконного призыва на ВОТ.

"россия внесла оккупированные регионы в "южный военный округ", готовит круглогодичный призыв и запускает систему электронных повесток. Это части единого процесса - рф хочет легализовать на ВОТ принуждение к службе в армии государства-оккупанта, что является прямым нарушением международного права", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины, используя учебные заведения и местные администрации. Оккупанты сочетают "патриотические" мероприятия со скрытыми мобилизационными схемами для восполнения нехватки живой силы.

Вместо знаний — культ «героев СВО»: Москва приказала школам на ВОТ устанавливать «Парты героев» — ЦНС29.10.25, 02:12 • 3561 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Луганская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина