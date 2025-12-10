Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД

россия переходит к прямому давлению на украинских детей на временно оккупированных территориях - враг начинает вербовать детей в собственную армию прямо в школах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в городах оккупированной Луганщины военные проводят встречи с учениками 11 классов и рассказывают им о "преимуществах" службы в армии рф.

Детям навязывают только два варианта: пойти на службу по контракту или поступить в российский военный вуз. Оккупанты пытаются превратить украинских подростков в мобилизационный резерв. Это еще раз доказывает: россия воспринимает людей на ВОТ как расходный материал для пополнения собственной армии - говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что кремль создает юридическую основу для расширения незаконного призыва на ВОТ.

"россия внесла оккупированные регионы в "южный военный округ", готовит круглогодичный призыв и запускает систему электронных повесток. Это части единого процесса - рф хочет легализовать на ВОТ принуждение к службе в армии государства-оккупанта, что является прямым нарушением международного права", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины, используя учебные заведения и местные администрации. Оккупанты сочетают "патриотические" мероприятия со скрытыми мобилизационными схемами для восполнения нехватки живой силы.

Вместо знаний — культ «героев СВО»: Москва приказала школам на ВОТ устанавливать «Парты героев» — ЦНС