Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД
Киев • УНН
Россия начала вербовать украинских детей в армию РФ прямо в школах на временно оккупированных территориях. Оккупанты навязывают учащимся 11-х классов Луганщины службу по контракту или поступление в российский военный вуз.
россия переходит к прямому давлению на украинских детей на временно оккупированных территориях - враг начинает вербовать детей в собственную армию прямо в школах. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в городах оккупированной Луганщины военные проводят встречи с учениками 11 классов и рассказывают им о "преимуществах" службы в армии рф.
Детям навязывают только два варианта: пойти на службу по контракту или поступить в российский военный вуз. Оккупанты пытаются превратить украинских подростков в мобилизационный резерв. Это еще раз доказывает: россия воспринимает людей на ВОТ как расходный материал для пополнения собственной армии
В ЦПД указывают, что кремль создает юридическую основу для расширения незаконного призыва на ВОТ.
"россия внесла оккупированные регионы в "южный военный округ", готовит круглогодичный призыв и запускает систему электронных повесток. Это части единого процесса - рф хочет легализовать на ВОТ принуждение к службе в армии государства-оккупанта, что является прямым нарушением международного права", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины, используя учебные заведения и местные администрации. Оккупанты сочетают "патриотические" мероприятия со скрытыми мобилизационными схемами для восполнения нехватки живой силы.
