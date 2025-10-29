Вместо знаний — культ «героев СВО»: Москва приказала школам на ВОТ устанавливать «Парты героев» — ЦНС
Киев • УНН
«Патриотические парты» ставят даже в детсадах, рассказывая детям о «подвигах» ликвидированных российских военных. Учителей на ВОТ заставляют проводить «уроки мужества» рядом с портретами захватчиков.
Москва разослала оккупационным "министерствам образования" приказ ускорить установку "Парт героев" в школах на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что лидером по темпам установки таких парт стала оккупированная АР Крым.
"Патриотические парты" ставят даже в детсадах, рассказывая детям о "подвигах" ликвидированных российских военных
В ЦНС добавляют, что учителей заставляют проводить "уроки мужества" рядом с портретами захватчиков - чтобы создать иллюзию "массового патриотизма".
Напомним
На оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об успехах программы "луганский характер", которая является частью путинского движения "движение первых". За год в школах провели более 70 тысяч "воспитательных" мероприятий, кульминацией которых стало вручение паспортов РФ 15 школьникам.
