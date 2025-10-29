$42.070.07
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 40186 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 30223 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 35148 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 60263 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35717 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26600 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21911 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17103 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 55226 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Вместо знаний — культ «героев СВО»: Москва приказала школам на ВОТ устанавливать «Парты героев» — ЦНС

Киев • УНН

 • 70 просмотра

«Патриотические парты» ставят даже в детсадах, рассказывая детям о «подвигах» ликвидированных российских военных. Учителей на ВОТ заставляют проводить «уроки мужества» рядом с портретами захватчиков.

Вместо знаний — культ «героев СВО»: Москва приказала школам на ВОТ устанавливать «Парты героев» — ЦНС

Москва разослала оккупационным "министерствам образования" приказ ускорить установку "Парт героев" в школах на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лидером по темпам установки таких парт стала оккупированная АР Крым.

"Патриотические парты" ставят даже в детсадах, рассказывая детям о "подвигах" ликвидированных российских военных

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что учителей заставляют проводить "уроки мужества" рядом с портретами захватчиков - чтобы создать иллюзию "массового патриотизма".

Напомним

На оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об успехах программы "луганский характер", которая является частью путинского движения "движение первых". За год в школах провели более 70 тысяч "воспитательных" мероприятий, кульминацией которых стало вручение паспортов РФ 15 школьникам.

Вадим Хлюдзинский

