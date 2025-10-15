$41.610.01
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 17590 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 21833 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 18447 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 31943 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 19423 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 29709 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14663 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 26183 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 12053 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
"Луганський характер": росіяни провели у кшолах на ТОТ Луганщини понад 70 тисяч пропагандистських заходів за рік - ЦНС

Київ • УНН

 • 396 перегляди

На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.

"Луганський характер": росіяни провели у кшолах на ТОТ Луганщини понад 70 тисяч пропагандистських заходів за рік - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганщині росіяни відзвітували про "успіхи" програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів - від молодших класів до випускників.

Кульмінацією стала показова акція - вручення паспортів рф 15 школярам у межах проєкту "ми - гражданє росіі"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що так кремль виховує з українських дітей майбутніх підданих свого режиму.

Нагадаємо

На тимчасово окуповані тетиторії привезли лекторів, які проводять уроки про "сімейні цінності". Гастролери працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями.

Партія путіна вивозить українських дітей з ТОТ Херсонщини до новоросійська - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Володимир Путін
Луганська область