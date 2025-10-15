"Луганський характер": росіяни провели у кшолах на ТОТ Луганщини понад 70 тисяч пропагандистських заходів за рік - ЦНС
На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.
На тимчасово окупованих територіях Луганщині росіяни відзвітували про "успіхи" програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що за рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів - від молодших класів до випускників.
Кульмінацією стала показова акція - вручення паспортів рф 15 школярам у межах проєкту "ми - гражданє росіі"
У ЦНС вказують, що так кремль виховує з українських дітей майбутніх підданих свого режиму.
Нагадаємо
На тимчасово окуповані тетиторії привезли лекторів, які проводять уроки про "сімейні цінності". Гастролери працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями.
