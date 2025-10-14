$41.600.10
48.110.10
ukenru
19:08 • 10967 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
18:46 • 17363 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 17814 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 23084 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 20737 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18295 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 16648 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12833 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13642 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13450 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
На ТОТ прибули "волонтери" для формування так званих сімейних цінностей у школярів - ЦНС

Київ • УНН

 • 310 перегляди

На тимчасово окуповані тетиторії привезли лекторів, які проводять уроки про "сімейні цінності". Гастролери працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями.

На ТОТ прибули "волонтери" для формування так званих сімейних цінностей у школярів - ЦНС

На тимчасово окуповані тетиторії України привезли лекторів, які в старших класах читають уроки про "сімейні цінності". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "це не про підтримку сім'ї, а про нав'язування ролей".

Підкреслюють домінування чоловіка і принижують роль жінки

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що "гастролери з кремлівських рухів працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями".

Нагадаємо

Партія "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини до новоросійська. У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".

Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13.10.25, 03:48 • 29466 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна