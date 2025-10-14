На ТОТ прибули "волонтери" для формування так званих сімейних цінностей у школярів - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окуповані тетиторії привезли лекторів, які проводять уроки про "сімейні цінності". Гастролери працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями.
На тимчасово окуповані тетиторії України привезли лекторів, які в старших класах читають уроки про "сімейні цінності". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що "це не про підтримку сім'ї, а про нав'язування ролей".
Підкреслюють домінування чоловіка і принижують роль жінки
У ЦНС додають, що "гастролери з кремлівських рухів працюють прямо в школах, щоб виховати нове покоління за репресивними ідеями".
Нагадаємо
Партія "єдіная росія" продовжує вивозити українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини до новоросійська. У ЦНС закликають батьків на ТОТ не дозволяти окупантам вивозити дітей, адже кожна така поїздка "може стати дорогою без повернення".
