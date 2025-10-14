На ВОТ прибыли "волонтеры" для формирования так называемых семейных ценностей у школьников - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированные территории привезли лекторов, которые проводят уроки о "семейных ценностях". Гастролеры работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям.
На временно оккупированные территории Украины привезли лекторов, которые в старших классах читают уроки о "семейных ценностях". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Отмечается, что "это не о поддержке семьи, а о навязывании ролей".
Подчеркивают доминирование мужчины и принижают роль женщины
В ЦНС добавляют, что "гастролеры из кремлевских движений работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям".
Партия "Единая Россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в Новороссийск. В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".
