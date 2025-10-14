$41.600.10
На ВОТ прибыли "волонтеры" для формирования так называемых семейных ценностей у школьников - ЦНС

Киев • УНН

 • 242 просмотра

На временно оккупированные территории привезли лекторов, которые проводят уроки о "семейных ценностях". Гастролеры работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям.

На ВОТ прибыли "волонтеры" для формирования так называемых семейных ценностей у школьников - ЦНС

На временно оккупированные территории Украины привезли лекторов, которые в старших классах читают уроки о "семейных ценностях". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что "это не о поддержке семьи, а о навязывании ролей".

Подчеркивают доминирование мужчины и принижают роль женщины

- говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что "гастролеры из кремлевских движений работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям".

Напомним

Партия "Единая Россия" продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в Новороссийск. В ЦНС призывают родителей на ВОТ не позволять оккупантам вывозить детей, ведь каждая такая поездка "может стать дорогой без возвращения".

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина