"Луганский характер": россияне провели в школах на ВОТ Луганщины более 70 тысяч пропагандистских мероприятий за год - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об успехах программы "луганский характер", которая является частью путинского движения "движение первых". За год в школах провели более 70 тысяч "воспитательных" мероприятий, кульминацией которых стало вручение паспортов РФ 15 школьникам.
Подробности
Отмечается, что за год в школах провели более 70 тысяч «воспитательных» мероприятий — от младших классов до выпускников.
Кульминацией стала показательная акция — вручение паспортов РФ 15 школьникам в рамках проекта «мы — граждане россии»
В ЦНС указывают, что так кремль воспитывает из украинских детей будущих подданных своего режима.
Напомним
На временно оккупированные территории привезли лекторов, которые проводят уроки о «семейных ценностях». Гастролеры работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям.
