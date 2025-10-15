$41.610.01
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Луганский характер": россияне провели в школах на ВОТ Луганщины более 70 тысяч пропагандистских мероприятий за год - ЦНС

Киев • УНН

 • 358 просмотра

На оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об успехах программы "луганский характер", которая является частью путинского движения "движение первых". За год в школах провели более 70 тысяч "воспитательных" мероприятий, кульминацией которых стало вручение паспортов РФ 15 школьникам.

"Луганский характер": россияне провели в школах на ВОТ Луганщины более 70 тысяч пропагандистских мероприятий за год - ЦНС

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне отчитались об «успехах» программы «луганский характер», которая является частью путинского движения «движение первых». Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что за год в школах провели более 70 тысяч «воспитательных» мероприятий — от младших классов до выпускников.

Кульминацией стала показательная акция — вручение паспортов РФ 15 школьникам в рамках проекта «мы — граждане россии»

— говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что так кремль воспитывает из украинских детей будущих подданных своего режима.

Напомним

На временно оккупированные территории привезли лекторов, которые проводят уроки о «семейных ценностях». Гастролеры работают прямо в школах, чтобы воспитать новое поколение по репрессивным идеям.

Вадим Хлюдзинский

