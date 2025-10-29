Замість знань - культ “героїв СВО”: москва наказала школам на ТОТ встановлювати “Парти героїв” - ЦНС
Київ • УНН
"Патріотичні парти" ставлять навіть у дитсадках, розповідаючи дітям про "подвиги" ліквідованих російських військових. Вчителів на ТОТ змушують проводити "уроки мужності" поруч із портретами загарбників.
москва розіслала окупаційним "міністерствам освіти" наказ прискорити встановлення "Парт героїв" у школах на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що лідером за темпами встановлення таких парт стала окупована АР Крим.
"Патріотичні парти" ставлять навіть у дитсадках, розповідаючи дітям про "подвиги" ліквідованих російських військових
У ЦНС додають, що вчителів змушують проводити "уроки мужності" поруч із портретами загарбників - щоб створити ілюзію "масового патріотизму".
Нагадаємо
На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.
