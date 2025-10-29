$42.070.07
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 40533 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 30443 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 35366 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 60470 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 35751 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 26623 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21925 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17115 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 55281 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 60465 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 55278 перегляди
Замість знань - культ “героїв СВО”: москва наказала школам на ТОТ встановлювати “Парти героїв” - ЦНС

Київ • УНН

 • 140 перегляди

"Патріотичні парти" ставлять навіть у дитсадках, розповідаючи дітям про "подвиги" ліквідованих російських військових. Вчителів на ТОТ змушують проводити "уроки мужності" поруч із портретами загарбників.

Замість знань - культ “героїв СВО”: москва наказала школам на ТОТ встановлювати “Парти героїв” - ЦНС

москва розіслала окупаційним "міністерствам освіти" наказ прискорити встановлення "Парт героїв" у школах на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лідером за темпами встановлення таких парт стала окупована АР Крим.

"Патріотичні парти" ставлять навіть у дитсадках, розповідаючи дітям про "подвиги" ліквідованих російських військових

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що вчителів змушують проводити "уроки мужності" поруч із портретами загарбників - щоб створити ілюзію "масового патріотизму".

Нагадаємо

На окупованих територіях Луганщини росіяни відзвітували про успіхи програми "луганський характер", яка є частиною путінського руху "двіженіє пєрвих". За рік у школах провели понад 70 тисяч "виховних" заходів, кульмінацією яких стало вручення паспортів рф 15 школярам.

росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3506 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Крим
Україна