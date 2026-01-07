рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ

$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 6004 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 10595 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 10401 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 13750 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 18497 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 25017 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 24071 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 25039 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18755 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17527 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Готовила ракетный удар рф по ТЭЦ и заложила GPS-трекер: СБУ задержала 16-летнюю девушку в Кропивницком
Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
публикации
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
Эксклюзив
рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

россия использует онлайн-игру ARMA3 и приложение Discord для вербовки южноафриканцев на войну против Украины. Двое мужчин в возрасте 20 лет покинули Южную Африку, один из них погиб в бою в Луганской области.

рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ

россия вербует южноафриканцев на войну против Украины с помощью онлайн-игры ARMA3 и приложения Discord. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, россия нацелилась на южноафриканских геймеров в рамках кампании по набору рекрутов для войны в Украине. Издание привело пример двух мужчин, которые в возрасте 20 лет покинули Южную Африку в июле прошлого года после того, как обсудили вступление в российскую армию с геймером через приложение Discord. 

Россия вербует украинских детей в свою армию прямо в школах на оккупированных территориях - ЦПД10.12.25, 07:45 • 3843 просмотра

"Южноафриканцы регулярно пользовались Discord во время игры в военную игру Arma 3. Через несколько недель после подписания военного контракта вблизи Санкт-Петербурга, согласно медицинской справке, один из них погиб во время боевых действий в Украине", - пишет издание. 

Отмечается, что двое геймеров присоединились к войне в Украине в 2024 году. После обсуждений с лицом, представившимся в приложении Discord как "Dash", южноафриканцы встретились в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, согласно электронным письмам и информации от лица. 

29 июля они вылетели в россию через Объединенные Арабские Эмираты. По прибытии в россию они встретились с "Dash" и в начале сентября подписали годичные военные контракты, сообщил мужчина, осведомленный с ситуацией.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране14.12.25, 15:59 • 4057 просмотров

"После нескольких недель базовой подготовки один из мужчин отправился на передовую в Украине, где служил помощником стрелка-гранатометчика. В последний раз он связывался с семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил им, что он погиб в бою. Местонахождение другого мужчины неизвестно", - добавляет издание. 

Медицинская справка от 10 января прошлого года, которую получила его семья, свидетельствует, что он погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в Верхнекаменском, что в Луганской области Украины. 

Напомним 

МИД Украины предостерег африканские страны от вербовки рф после того, как двое граждан Ботсваны, вероятно, стали жертвами вербовки. Министерство подчеркнуло, что россия системно вербует иностранцев под видом трудоустройства или обучения, что является организованной политикой государства.

Павел Башинский

