рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ

россия вербует южноафриканцев на войну против Украины с помощью онлайн-игры ARMA3 и приложения Discord. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, россия нацелилась на южноафриканских геймеров в рамках кампании по набору рекрутов для войны в Украине. Издание привело пример двух мужчин, которые в возрасте 20 лет покинули Южную Африку в июле прошлого года после того, как обсудили вступление в российскую армию с геймером через приложение Discord.

"Южноафриканцы регулярно пользовались Discord во время игры в военную игру Arma 3. Через несколько недель после подписания военного контракта вблизи Санкт-Петербурга, согласно медицинской справке, один из них погиб во время боевых действий в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что двое геймеров присоединились к войне в Украине в 2024 году. После обсуждений с лицом, представившимся в приложении Discord как "Dash", южноафриканцы встретились в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, согласно электронным письмам и информации от лица.

29 июля они вылетели в россию через Объединенные Арабские Эмираты. По прибытии в россию они встретились с "Dash" и в начале сентября подписали годичные военные контракты, сообщил мужчина, осведомленный с ситуацией.

"После нескольких недель базовой подготовки один из мужчин отправился на передовую в Украине, где служил помощником стрелка-гранатометчика. В последний раз он связывался с семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил им, что он погиб в бою. Местонахождение другого мужчины неизвестно", - добавляет издание.

Медицинская справка от 10 января прошлого года, которую получила его семья, свидетельствует, что он погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в Верхнекаменском, что в Луганской области Украины.

Напомним

МИД Украины предостерег африканские страны от вербовки рф после того, как двое граждан Ботсваны, вероятно, стали жертвами вербовки. Министерство подчеркнуло, что россия системно вербует иностранцев под видом трудоустройства или обучения, что является организованной политикой государства.