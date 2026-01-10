Пуерто-Рико стає стратегічним плацдармом Трампа для домінування в Карибському басейні - NBC

Фото: NBC News

Покинуті військові бази на території Пуерто-Рико повертаються до експлуатації в межах нової стратегії національної безпеки президента США Дональда Трампа. Відновлення об’єктів, законсервованих після Холодної війни, пов’язане з посиленням військового тиску США на Латинську Америку та нещодавніми подіями у Венесуелі. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Тривалий час військова інфраструктура Пуерто-Рико перебувала в занепаді через скорочення видатків та протести місцевих жителів щодо екологічних наслідків артилерійських навчань. Проте зараз ситуація докорінно змінилася. Міністр громадської безпеки острова, бригадний генерал Національної гвардії Артур Гарффер, підкреслив ключове значення регіону для нинішньої адміністрації США.

Пуерто-Рико є центром тяжіння для продовження просування національної політики в Карибському басейні та Латинській Америці. Острів відіграє вирішальну геостратегічну та геополітичну роль у порядку денному Трампа – заявив Гарффер.

Розгортання сил та логістичні маневри

Протягом останнього тижня активність військових на острові значно зросла.

Тисячі солдатів армійського резерву прибули для проведення навчань із метою швидкого розгортання в разі потреби.

Військово-морські сили США орендували частину цивільного аеропорту в місті Понсе для проведення логістичних операцій та складних маневрів.

Відновлюються навчальні центри, які десятиліттями стояли порожніми.

Реакція населення та наслідки

Раптове повернення армії на острів викликає занепокоєння серед місцевого населення. Мешканці Пуерто-Рико ставлять питання щодо тривалості цієї мілітаризації та можливого повернення екологічних проблем, які раніше призвели до закриття баз. Наразі офіційний Вашингтон розглядає ці заходи як довгострокову інвестицію в "американське домінування" в Західній півкулі.

