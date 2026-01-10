$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 16223 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21980 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22350 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19556 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18984 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13749 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13149 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9452 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13127 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Публікації
Ексклюзиви
Пуерто-Рико стає стратегічним плацдармом Трампа для домінування в Карибському басейні - NBC

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Покинуті військові бази Пуерто-Рико повертаються до експлуатації в рамках нової стратегії нацбезпеки Трампа. Це пов'язано з посиленням військового тиску США на Латинську Америку.

Фото: NBC News

Покинуті військові бази на території Пуерто-Рико повертаються до експлуатації в межах нової стратегії національної безпеки президента США Дональда Трампа. Відновлення об’єктів, законсервованих після Холодної війни, пов’язане з посиленням військового тиску США на Латинську Америку та нещодавніми подіями у Венесуелі. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Тривалий час військова інфраструктура Пуерто-Рико перебувала в занепаді через скорочення видатків та протести місцевих жителів щодо екологічних наслідків артилерійських навчань. Проте зараз ситуація докорінно змінилася. Міністр громадської безпеки острова, бригадний генерал Національної гвардії Артур Гарффер, підкреслив ключове значення регіону для нинішньої адміністрації США.

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера09.01.26, 22:57 • 2662 перегляди

Пуерто-Рико є центром тяжіння для продовження просування національної політики в Карибському басейні та Латинській Америці. Острів відіграє вирішальну геостратегічну та геополітичну роль у порядку денному Трампа

– заявив Гарффер.

Розгортання сил та логістичні маневри

Протягом останнього тижня активність військових на острові значно зросла.

Тисячі солдатів армійського резерву прибули для проведення навчань із метою швидкого розгортання в разі потреби.

Військово-морські сили США орендували частину цивільного аеропорту в місті Понсе для проведення логістичних операцій та складних маневрів.

Відновлюються навчальні центри, які десятиліттями стояли порожніми.

Реакція населення та наслідки

Раптове повернення армії на острів викликає занепокоєння серед місцевого населення. Мешканці Пуерто-Рико ставлять питання щодо тривалості цієї мілітаризації та можливого повернення екологічних проблем, які раніше призвели до закриття баз. Наразі офіційний Вашингтон розглядає ці заходи як довгострокову інвестицію в "американське домінування" в Західній півкулі. 

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 2518 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Національна гвардія США
Військово-морські сили США
Пуерто-Рико
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки