Пуэрто-Рико становится стратегическим плацдармом Трампа для доминирования в Карибском бассейне - NBC
Киев • УНН
Заброшенные военные базы Пуэрто-Рико возвращаются в эксплуатацию в рамках новой стратегии нацбезопасности Трампа. Это связано с усилением военного давления США на Латинскую Америку.
Заброшенные военные базы на территории Пуэрто-Рико возвращаются в эксплуатацию в рамках новой стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Восстановление объектов, законсервированных после Холодной войны, связано с усилением военного давления США на Латинскую Америку и недавними событиями в Венесуэле. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Долгое время военная инфраструктура Пуэрто-Рико находилась в упадке из-за сокращения расходов и протестов местных жителей относительно экологических последствий артиллерийских учений. Однако сейчас ситуация коренным образом изменилась. Министр общественной безопасности острова, бригадный генерал Национальной гвардии Артур Гарффер, подчеркнул ключевое значение региона для нынешней администрации США.
Пуэрто-Рико является центром притяжения для продолжения продвижения национальной политики в Карибском бассейне и Латинской Америке. Остров играет решающую геостратегическую и геополитическую роль в повестке дня Трампа
Развертывание сил и логистические маневры
В течение последней недели активность военных на острове значительно возросла.
Тысячи солдат армейского резерва прибыли для проведения учений с целью быстрого развертывания в случае необходимости.
Военно-морские силы США арендовали часть гражданского аэропорта в городе Понсе для проведения логистических операций и сложных маневров.
Восстанавливаются учебные центры, которые десятилетиями стояли пустыми.
Реакция населения и последствия
Внезапное возвращение армии на остров вызывает беспокойство среди местного населения. Жители Пуэрто-Рико задают вопросы относительно продолжительности этой милитаризации и возможного возвращения экологических проблем, которые ранее привели к закрытию баз. Сейчас официальный Вашингтон рассматривает эти меры как долгосрочную инвестицию в "американское доминирование" в Западном полушарии.
