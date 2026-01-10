В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка

Объемы принудительной национализации в россии в 2025 году превысили 3,1 трлн рублей, а общая стоимость активов, переданных государству с начала полномасштабной войны, достигла 4,3 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей - говорится в сообщении.

Наибольший удар пришелся на крупный бизнес: в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово", Денис Штенгелов – холдинга KDV Group, а Константин Струков – группы "Южуралзолото". Массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения. Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке.

Кремль применяет пять ключевых механизмов для фактического лишения бизнеса права собственности: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990–2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами. Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму - добавили в разведке.

Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали