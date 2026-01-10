В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка

$42.990.00
10 января, 11:45 • 11768 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 21210 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 22539 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 20958 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 21681 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 29457 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 52045 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38262 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37542 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30529 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов10 января, 10:21 • 4284 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10 января, 10:56 • 15455 просмотра
Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видеоVideo10 января, 11:20 • 9568 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 9206 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали14:17 • 7184 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 33201 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 80302 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 107185 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 78932 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 100090 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 3444 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 9222 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 68330 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 69944 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 90696 просмотра
В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3,1 трлн рублей, а с 2022 года эта сумма достигла 4,3 трлн рублей. Произошло изъятие имущества у крупного бизнеса и стратегических предприятий.

В 2025 году россия национализировала частные активы на более чем 3 трлн рублей – разведка

Объемы принудительной национализации в россии в 2025 году превысили 3,1 трлн рублей, а общая стоимость активов, переданных государству с начала полномасштабной войны, достигла 4,3 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Так, в 2025 году объем принудительно изъятого имущества увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 3,1 триллиона рублей, а общая сумма активов, переданных государству с 2022 года, достигла 4,3 триллиона рублей

- говорится в сообщении.

Наибольший удар пришелся на крупный бизнес: в 2025 году свои активы потеряли известные российские миллиардеры. Дмитрий Каменщик лишился аэропорта "Домодедово", Денис Штенгелов – холдинга KDV Group, а Константин Струков – группы "Южуралзолото". Массово национализируются стратегические предприятия, торговые центры, промышленные объекты, энергетические компании, медицинские учреждения, инфраструктурные объекты и даже образовательные учреждения. Особенно активно имущество отбирают в Московской области, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке.

Кремль применяет пять ключевых механизмов для фактического лишения бизнеса права собственности: от "антикоррупционных" исков и пересмотра приватизации 1990–2000-х годов до обвинений в "экстремизме" и связях с иностранными государствами. Такая практика демонстрирует полную зависимость судебной системы от политических решений и превращает национализацию в инструмент политических репрессий и передела имущества в интересах бизнесменов, подконтрольных путинскому режиму

- добавили в разведке.

Высшее образование в 2026 году станет еще недоступнее для россиян: в разведке рассказали детали07.01.26, 16:43 • 4611 просмотров

Ольга Розгон

