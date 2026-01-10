У 2025 році росія націоналізувала приватні активи на понад 3 трлн рублів - розвідка

Обсяги примусової націоналізації в росії у 2025 році перевищили 3,1 трлн рублів, а загальна вартість активів, переданих державі з початку повномасштабної війни, сягнула 4,3 трлн рублів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Так, у 2025 році обсяг примусово вилученого майна збільшився у 4,5 рази порівняно з 2024 роком і перевищив 3,1 трильйони рублів, а загальна сума активів, переданих державі з 2022 року, досягла 4,3 трильйони рублів - йдеться у повідомленні.

Найбільшого удару зазнав великий бізнес: у 2025 році свої активи втратили відомі російські мільярдери. дмитро каменщик позбувся аеропорту "домодєдово", денис штенгєлов – холдингу KDV Group, а константин струков – групи "южуралзолото". Масово націоналізуються стратегічні підприємства, торговельні центри, промислові об’єкти, енергетичні компанії, медичні заклади, інфраструктурні об’єкти та навіть освітні установи. Особливо активно майно відбирають у московській області, санкт-петербурзі, на уралі й далекому сході.

кремль застосовує п’ять ключових механізмів для фактичного позбавлення бізнесу права власності: від "антикорупційних" позовів та перегляду приватизації 1990–2000-х років до звинувачень в "екстремізмі" та зв’язках з іноземними державами. Така практика демонструє повну залежність судової системи від політичних рішень і перетворює націоналізацію на інструмент політичних репресій та переділу майна в інтересах бізнесменів, підконтрольних путінському режиму - додали у розвідці.

