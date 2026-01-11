"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «долгая ночь» для иранцев скоро закончится, а помощь уже в пути. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X в субботу, 10 января, после публичных заверений Дональда Трампа о готовности США вмешаться в ситуацию. Об этом пишет УНН.

Грэм подчеркнул, что мужество иранского народа в борьбе с репрессиями было замечено президентом США и сторонниками демократических ценностей во всем мире.

Народ Ирана: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом Трампом и всеми, кто любит свободу