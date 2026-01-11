"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 14476 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 28230 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 27371 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 25224 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 24692 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31073 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54210 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38865 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38233 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30944 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.6м/с
80%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 11722 просмотра
Двое детей пострадали в Киевской области из-за взрыва газового котла - ГСЧСPhoto10 января, 14:39 • 3744 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, есть попадание в инфраструктуру10 января, 14:52 • 4170 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 8656 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов21:59 • 6712 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 35705 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 83291 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 109876 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 81277 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 102349 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 8686 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 13249 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69527 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 71050 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91729 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Truth Social

"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Сенатор США Линдси Грэм обратился через соцсеть Х к иранскому народу на фоне кровавых протестов и заверил, что помощь уже в пути.

"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «долгая ночь» для иранцев скоро закончится, а помощь уже в пути. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X в субботу, 10 января, после публичных заверений Дональда Трампа о готовности США вмешаться в ситуацию. Об этом пишет УНН.

Детали

Грэм подчеркнул, что мужество иранского народа в борьбе с репрессиями было замечено президентом США и сторонниками демократических ценностей во всем мире.

Народ Ирана: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом Трампом и всеми, кто любит свободу

- написал сенатор.

Он также добавил, что иранцы, жертвующие собой ради перемен, не останутся в одиночестве.

Сенатор объяснил значение нового политического слогана Дональда Трампа «Make Iran Great Again» (Сделаем Иран снова великим). По словам Грэма, этот призыв означает победу протестующих над религиозным руководством страны.

Он подчеркнул, что Иран не может быть по-настоящему великим под властью аятолл, а успех протестного движения является ключевым условием для возрождения государства. Грэм отдельно предостерег власти Тегерана от дальнейшего насилия, напомнив о решимости действующей администрации Белого дома. 

Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ10.01.26, 23:25 • 1864 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Социальная сеть
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран