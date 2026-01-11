"Долгая ночь скоро закончится, помощь уже в пути" - сенатор Линдси Грэм обратился к иранцам на фоне протестов в стране
Киев • УНН
Сенатор США Линдси Грэм обратился через соцсеть Х к иранскому народу на фоне кровавых протестов и заверил, что помощь уже в пути.
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «долгая ночь» для иранцев скоро закончится, а помощь уже в пути. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X в субботу, 10 января, после публичных заверений Дональда Трампа о готовности США вмешаться в ситуацию. Об этом пишет УНН.
Детали
Грэм подчеркнул, что мужество иранского народа в борьбе с репрессиями было замечено президентом США и сторонниками демократических ценностей во всем мире.
Народ Ирана: ваш долгий кошмар скоро подойдет к концу. Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены президентом Трампом и всеми, кто любит свободу
Он также добавил, что иранцы, жертвующие собой ради перемен, не останутся в одиночестве.
Сенатор объяснил значение нового политического слогана Дональда Трампа «Make Iran Great Again» (Сделаем Иран снова великим). По словам Грэма, этот призыв означает победу протестующих над религиозным руководством страны.
Он подчеркнул, что Иран не может быть по-настоящему великим под властью аятолл, а успех протестного движения является ключевым условием для возрождения государства. Грэм отдельно предостерег власти Тегерана от дальнейшего насилия, напомнив о решимости действующей администрации Белого дома.
