"Довга ніч скоро завершиться, допомога вже в дорозі" - сенатор Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога вже в дорозі. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X у суботу, 10 січня, після публічних запевнень Дональда Трампа щодо готовності США втрутитися в ситуацію. Про це пише УНН.

Грем наголосив, що мужність іранського народу у боротьбі з репресіями була помічена президентом США та прихильниками демократичних цінностей у всьому світі.

Народе Ірану: ваш довгий кошмар скоро добіжить кінця. Ваша хоробрість і рішучість покласти край гнобленню були помічені президентом Трампом і всіма, хто любить свободу