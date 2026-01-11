$42.990.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Довга ніч скоро завершиться, допомога вже в дорозі" - сенатор Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Сенатор США Ліндсі Грем звернувся через соцмережу Х до іранського народу на тлі кривавих протестів та запевнив, що допомога вже у дорозі.

"Довга ніч скоро завершиться, допомога вже в дорозі" - сенатор Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога вже в дорозі. Відповідний допис він опублікував у соцмережі X у суботу, 10 січня, після публічних запевнень Дональда Трампа щодо готовності США втрутитися в ситуацію. Про це пише УНН.

Деталі

Грем наголосив, що мужність іранського народу у боротьбі з репресіями була помічена президентом США та прихильниками демократичних цінностей у всьому світі.

Народе Ірану: ваш довгий кошмар скоро добіжить кінця. Ваша хоробрість і рішучість покласти край гнобленню були помічені президентом Трампом і всіма, хто любить свободу

- написав сенатор.

Він також додав, що іранці, які жертвують собою заради змін, не залишаться наодинці.

Сенатор пояснив значення нового політичного слогана Дональда Трампа "Make Iran Great Again" (Зробимо Іран знову величним). За словами Грема, цей заклик означає перемогу протестувальників над релігійним керівництвом країни.

Він підкреслив, що Іран не може бути по-справжньому великим під владою аятол, а успіх протестного руху є ключовою умовою для відродження держави. Грем окремо застеріг владу Тегерана від подальшого насильства, нагадавши про рішучість чинної адміністрації Білого дому. 

Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран