Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе

Современная война требует от государства быстрых решений, максимальной мобилизации ресурсов и поддержки тех, кто готов брать на себя ответственность за сложные технические вызовы. Однако реальность оказывается противоположной: даже качественно модернизированная техника может быть заблокирована из-за бюрократии, процедурных противоречий и неоднозначных оценок. Именно такая ситуация произошла с кейсом модернизации вертолета для Воздушных Сил Украины, пишет УНН.

Тендер и модернизация. Как все должно было работать?

В 2023 году Министерство обороны объявило тендер на дооснащение вертолета Воздушных Сил Украины. Участие в процедуре приняли три предприятия: ГП "Авиакон", АО "МОТОР СИЧ" и ООО "МС АВИА-ГРЕЙД". Предложение от "Авиакон" было самым высоким – около 80 млн грн, "МОТОР СИЧ" от участия отказалась. Самую низкую стоимость предложила компания ООО "НПФ МС АВИА-ГРЕЙД" – 56 млн грн.

В рамках контракта предполагалась установка комплекса вооружения, интеграция систем защиты, дооборудование салона для перевозки командования и внедрение современной защищенной системы связи – рассказывают представители ООО «МС АВИА-ГРЕЙД».

Особенностью проекта стал модульный вариант улучшения салона с функциональными зонами для работы в полете. Судно оснащалось таким образом, чтобы его элементы могли быстро демонтироваться.

"Таким образом боевой вертолет в случае необходимости могли бы использовать как транспортный для перевозки командного состава. Все материалы соответствовали техническому заданию заказчика по авиационным нормам – в частности, по пожарной безопасности и токсичности, а также сертификации комплектующих", – подчеркивают в "МС АВИА-ГРЕЙД".

Еще одним ключевым компонентом модернизации стала интеграция защищенной радиостанции Harris RF-7850A-MR, полученной как международная техническая помощь от США. Это современное оборудование обеспечивает устойчивую защищенную связь на закрытых частотах, имеет функцию ретрансляции сигнала и несколько режимов программирования.

Часть работ осуществлялась с привлечением зарубежной компании из Хорватии – из-за отсутствия аналогов в Украине. Из-за этого закупки осуществлялись без дополнительных тендеров, что предусмотрено законодательством в случае, когда исполнитель единственный. Остальное – изготавливалось в Украине на собственном производстве и с привлечением кооперации мощностей украинских предприятий.

Все этапы выполнения работ сопровождались согласованиями с профильными структурами, модули имели конструкторскую документацию, утвержденную и согласованную в соответствии с действующими авиационными нормами.

Успешное испытание. Вертолет был готов к полетам

После завершения модернизации вертолет был передан в воинскую часть и прошел полный цикл испытаний. Ознакомительные и контрольные полеты осуществлялись как самими Воздушными Силами, так и специалистами Государственного научно-испытательного центра. К процессу были привлечены представители института государственной авиации, командования Воздушных Сил и службы качества предприятия-исполнителя.

В течение испытаний проверялась исправность вооружения и бортовых систем, наличие необходимых летных характеристик, в том числе после улучшения интерьера салона, работа радиостанции Harris в связи с наземными пунктами и другими воздушными судами, способность борта к программированию закрытых частот в полном объеме – объясняют исполнители работ «МС АВИА-ГРЕЙД».

По результатам проверок все параметры соответствовали установленным нормам. Военные эксплуатанты, привлеченные к тестированию, подтвердили, что вертолет полностью готов к выполнению задач – в частности, как командный борт с функциональным салоном и стабильной связью.

Однако далее история получила неожиданный поворот: несмотря на подтверждение технической готовности, обнаружились запросы со стороны правоохранительных органов – и началось затягивание процесса приемки машины.

Скрытые препятствия и двойное обвинение

Переданная радиостанция может использоваться на различных типах техники – в частности на кораблях, танках, а также воздушных судах, таких как вертолеты. Для каждого вида техники необходима специфическая адаптация и процесс интеграции. С учетом этого предусмотрено пять типов программирования, в зависимости от платформы. В то же время завод-изготовитель радиостанций Harris отмечает, что для эксплуатации достаточно одного варианта программирования, адаптированного под конкретную технику.

"МС АВИА-ГРЕЙД" решила реализовать все пять типов программирования радиостанции. Один из вариантов имел особенности, однако это никоим образом не влияло на общую возможность использования Harris – объясняют исполнители работ.

После установки оборудования возникли трудности с одним из режимов программирования. Как впоследствии выяснилось, проблема была в длине USB-кабеля, который соединял приемник (расположенный в хвостовой части) с программатором. Из-за специфики USB-соединения кабели длиной более 5 метров (а на борту был проложен 8-метровый) могут вызывать потерю сигнала. Это усложнило одно из шести возможных программирований станции.

Компания решила проблему путем повторной установки нового кабеля в компании "Сатком Груп". Все остальные режимы программирования рации работали стабильно. Проведено тестирование с участием представителей Воздушных Сил, представителями военной приемки, эксплуатантов и службы качества предприятия. Все подтвердили, что радиосвязь с другими воздушными судами и землей работает.

Несмотря на то, что результаты – положительные, компания-исполнитель получила уголовное производство по подозрению в повреждении имущества.

"Фактически компанию обвинили в использовании кабелей из комплекта стендового тестирования, не предназначенных для установки на борт. Эти кабели относились к наземному комплекту, предназначенному для проверки оборудования после ремонта. Во время выполнения работ специалисты "МС АВИА-ГРЕЙД" рассматривали возможность временного использования этих кабелей, адаптировав их к условиям вертолета. Но после дополнительных проверок было принято техническое решение отказаться от этой идеи – и вместо этого приобрести новый сертифицированный кабель, который полностью соответствует требованиям для эксплуатации на борту.

Мы также неоднократно обращались с запросами о технической консультации и проверке радиостанции L3Harris в ООО "Радио Сатком Груп", чтобы совместно реализовывать решения. Получили ответ, что такой технической возможности нет", – рассказывают представители "МС АВИА-ГРЕЙД".

Фактически, компания самостоятельно устранила все технические недостатки, не выйдя за пределы бюджета, и вернула авансовые средства заказчику до момента официальной приемки. Однако техника до сих пор не принята, а дело – не закрыто.

Фактически, что мы должны были сделать в этой ситуации? Отказаться от выполнения контракта, не искать технического решения и оставить рацию нерабочей – только для того, чтобы избежать риска критики? Но мы выбрали другой путь – взяли ответственность, доработали конструктивное решение, за свой счет заменили оборудование и обеспечили полную функциональность станции. Сейчас, одновременно с успешно выполненной работой, имеем обвинения – комментируют в «МС АВИА-ГРЕЙД».

Кроме того, представители правоохранительных органов выразили сомнение относительно стоимости оборудования, ссылаясь на "визуальное сходство" некоторых элементов с бытовыми предметами. Это стало основанием для открытия еще одного уголовного производства относительно вероятного завышения цены. При этом остались без внимания спецификации, техническая сложность изделий в контексте их использования на воздушном судне, а также согласованное техническое задание со стороны самого заказчика – Воздушных Сил.

Компания "МС АВИА-ГРЕЙД" предоставила полный пакет подтверждающих документов, включая чертежи, акты выполненных работ, сертификаты соответствия и подтверждения стоимости закупок. Однако производство не было закрыто, а сам вертолет остался без официальной приемки на вооружение.

Фактически, вместо выполнения боевых задач, модернизированный вертолет более полугода остается без использования. Это все на фоне того, что Украина просит от партнеров передачи новой техники, однако имеющаяся не используется. Из-за открытых уголовных производств и связанной с ними правовой неопределенности до сих пор не подписаны акты приемки, и техника официально не введена в эксплуатацию. В результате Вооруженные Силы не получили готовый ресурс, а потраченные предприятием оборотные средства остаются некомпенсированными.

Позиция "МС АВИА-ГРЕЙД": реализуют самые сложные модернизации и не боятся рисков

ООО "МС АВИА-ГРЕЙД" – одно из немногих предприятий в Украине, которое системно занимается модернизацией боевых вертолетов, включая вооружение, связь и комплексную адаптацию к современным требованиям. В своих публичных заявлениях компания подчеркивает: она не боится браться за нестандартные, рискованные задачи, особенно в условиях войны.

В случае с вертолетом для Воздушных Сил Украины работа была выполнена полностью в рамках бюджета, с соблюдением авиационных норм, в соответствии с техническим заданием, согласованным заказчиком. Авансовые средства были возвращены, новое оборудование (в частности – кабель к рации) – приобретено за свой счет, а все процедуры сопровождались согласованием соответствующих институций – заявляют «МС АВИА-ГРЕЙД».

Компания также указывает, что в процессе работы прошла все необходимые технические и бюрократические этапы: разработала конструкторскую документацию, согласовала общее решение с командованием, прошла согласование с институтами и представителями государственной авиации. Оборудование было испытано, рация работает, а вертолет – полностью готов к службе.

"МС АВИА-ГРЕЙД" подчеркивает: ее главная цель – приближение победы Украины. Но предприятие не может работать в условиях постоянной угрозы блокирования решений, уголовного преследования и игнорирования объективных технических выводов. Этот кейс стал для компании не только вызовом, но и тревожным сигналом для всей авиационной отрасли.

Вместо выводов: когда техника готова, а система – нет

Кейс создает неприятный прецедент: боевой вертолет, полностью модернизированный и готовый к выполнению задач, остается "замороженным" из-за бюрократических процедур – вопреки подтвержденной эффективности и имеющейся документации. Это обнажает более глубокую проблему в виде неспособности системы быстро принимать решения, балансируя между контролем и необходимостью внедрения качественных решений в условиях войны.

Усилия предприятия, направленные на усиление обороноспособности, завершились не использованием техники, а уголовными производствами. Такая ситуация демотивирует не только исполнителей, но и потенциальных инвесторов, ставит под угрозу технологическое развитие и подрывает доверие к государству. Потому что техника должна служить, а не ждать подписи. Иначе теряем не только машины, но и стратегическую способность модернизации армии.