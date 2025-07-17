Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского

Считается, что Камилла, жена короля Карла III, вошла в историю, поскольку стала первой женщиной, которая именно получила титул королевы. Ее имидж в королевской семье был неоднозначен, но со временем обстоятельства менялись. Сегодня наследники британской короны, принц Уильям и Кейт Миддлтон, поздравили мачеху принца Уэльского по случаю ее 78-летия.

Передает УНН со ссылкой на Dailymail и Elle

Детали

Сегодня жене принца Чарльза исполняется 78 лет.

От третьей половинки (королевской) свадьбы до всемирно признанной королевы;

от подробной (и скандальной) стенограммы скандала в Тампе-Гейт до частых похвал в таблоидах;

от Камиллы Шанд до Камиллы Паркер-Боулз и до королевы Камиллы.

Так пишет Elle, напоминая, как менялись страницы жизни, статуса и окружающего влияния для королевы Камиллы.

Сегодня наследник престола Великобритании, принц Уэльский Уильям, его жена Кейт Миддлтон, герцогиня Корнуольская и Кембриджская, использовали свои аккаунты в социальных сетях, чтобы поздравить мачеху Уильяма с Днем рождения и пожелать счастливого возвращения.

С годами взаимопонимание Уильяма со своей мачехой становится более крепким. В прошлом году они пережили похожие трудности в личной жизни: оба супруга проходят лечение от рака. - отмечает Dailymail.

По слухам, мать троих детей Кейт также имеет теплые отношения с королевой. Они часто мило разговаривают во время совместных королевских мероприятий.

В декабре пара даже надела почти одинаковые наряды, когда прибыла в церковь Святой Марии Магдалины на ежегодную рождественскую службу королевской семьи в Сандрингеме.

Королева Камилла - одна из самых противоречивых фигур в Британии

Камилла Паркер-Боулз, родившаяся 17 июля 1947 года, годами была символом скандала. Они были с Чарльзом неофициальной парой на протяжении 50 лет. Отношения Камиллы с принцем Чарльзом стали одной из причин распада его брака с принцессой Дианой. Общественность отнеслась к этим поступкам критически. Это же делала и пресса.

СМИ постоянно атаковали Камиллу, используя сексистские и оскорбительные термины - пишет Рlejada, со ссылкой на Daily Mail.

Официальное объявление об отношениях прямого наследника Елизаветы II и Камиллы Паркер-Боулз состоялось в день рождения экс-секретарши для различных фирм в Вест-Энде (одна из первых работ Камиллы) в 1997 году.

Наследник престола, окончательно оформив развод с леди Ди, устроил огромную вечеринку в Хайгроуве по случаю 50-летия своей партнерши - говорится в материалах британской прессы.

После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол Чарльза Камилла стала одним из столпов британской монархии. Особенно после сообщений о проблемах со здоровьем Чарльза в 2024 году, королева взяла на себя дополнительные обязанности, получив еще большее признание среди своих подданных.

Отстраненность и чувство юмора позволили Камилле пережить годы медийного шума. Сейчас ее воспринимают как трудолюбивого и преданного члена королевской семьи.

Камилла в обзоре одного из самых известных британских таблоидов

Камилла, с широкой улыбкой на лице, опираясь на забор, наслаждается теплым летним днем у себя дома.

Для своего портрета на день рождения Камилла решила сделать макияж легким и свежим: она нанесла немного румян, легкий слой туши и розовый блеск для губ.

Она также свела свои аксессуары к минимуму.

Камилла решила надеть несколько колец, в том числе обручальное кольцо с пятью каратами от короля Чарльза, и пару золотых сережек.

Выпуск ее портрета на день рождения состоялся после того, как Камилла открыла новый сад для собак в приюте для животных Баттерси в центре Лондона

Последний, как считается, был изначально создан на нынешнем цветочном шоу в Челси телеведущим и экспертом по садоводству Монти Доном.

Напомним

Кейт Миддлтон впервые с 2023 года надела королевскую тиару.

Король Карл III и королева Камилла посетили традиционную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Принц Уэльский посетил Эстонию, чтобы поддержать британских военных в операции НАТО "Кабрит".

Принц Уильям посетил военнослужащих на границе Польши с Украиной