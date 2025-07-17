Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:31 • 890 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:29 • 1118 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
13:18 • 11448 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
12:17 • 26361 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 36222 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 39157 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 69604 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 332058 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 164817 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 163681 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.3м/с
72%
746мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 127144 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 238447 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 97880 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 65440 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 34098 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве14:31 • 876 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 19505 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 29135 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 238474 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 332047 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Покровск
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского13:55 • 7318 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 97923 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 198758 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 216219 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 153940 просмотра
Актуальное
Таймс
ТикТок
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского

Киев • УНН

 • 7348 просмотра

Королева Камилла, жена короля Карла III, отмечает 78-летие. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили мачеху принца Уэльского, отметив укрепление их отношений.

Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского

Считается, что Камилла, жена короля Карла III, вошла в историю, поскольку стала первой женщиной, которая именно получила титул королевы. Ее имидж в королевской семье был неоднозначен, но со временем обстоятельства менялись. Сегодня наследники британской короны, принц Уильям и Кейт Миддлтон, поздравили мачеху принца Уэльского по случаю ее 78-летия.

Передает УНН со ссылкой на Dailymail и Elle

Детали

Сегодня жене принца Чарльза исполняется 78 лет.

  • От третьей половинки (королевской) свадьбы до всемирно признанной королевы;
    • от подробной (и скандальной) стенограммы скандала в Тампе-Гейт до частых похвал в таблоидах;
      • от Камиллы Шанд до Камиллы Паркер-Боулз и до королевы Камиллы.

        Так пишет Elle, напоминая, как менялись страницы жизни, статуса и окружающего влияния для королевы Камиллы.

        Сегодня наследник престола Великобритании, принц Уэльский Уильям, его жена Кейт Миддлтон, герцогиня Корнуольская и Кембриджская, использовали свои аккаунты в социальных сетях, чтобы поздравить мачеху Уильяма с Днем рождения и пожелать счастливого возвращения.

        С годами взаимопонимание Уильяма со своей мачехой становится более крепким. В прошлом году они пережили похожие трудности в личной жизни: оба супруга проходят лечение от рака.

        - отмечает Dailymail.

        По слухам, мать троих детей Кейт также имеет теплые отношения с королевой. Они часто мило разговаривают во время совместных королевских мероприятий.

        В декабре пара даже надела почти одинаковые наряды, когда прибыла в церковь Святой Марии Магдалины на ежегодную рождественскую службу королевской семьи в Сандрингеме.

        Королева Камилла - одна из самых противоречивых фигур в Британии

        Камилла Паркер-Боулз, родившаяся 17 июля 1947 года, годами была символом скандала. Они были с Чарльзом неофициальной парой на протяжении 50 лет. Отношения Камиллы с принцем Чарльзом стали одной из причин распада его брака с принцессой Дианой. Общественность отнеслась к этим поступкам критически. Это же делала и пресса.

        СМИ постоянно атаковали Камиллу, используя сексистские и оскорбительные термины

        - пишет Рlejada, со ссылкой на Daily Mail.

        Официальное объявление об отношениях прямого наследника Елизаветы II и Камиллы Паркер-Боулз состоялось в день рождения экс-секретарши для различных фирм в Вест-Энде (одна из первых работ Камиллы) в 1997 году.

        Наследник престола, окончательно оформив развод с леди Ди, устроил огромную вечеринку в Хайгроуве по случаю 50-летия своей партнерши

        - говорится в материалах британской прессы.

        После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол Чарльза Камилла стала одним из столпов британской монархии. Особенно после сообщений о проблемах со здоровьем Чарльза в 2024 году, королева взяла на себя дополнительные обязанности, получив еще большее признание среди своих подданных.

        Отстраненность и чувство юмора позволили Камилле пережить годы медийного шума. Сейчас ее воспринимают как трудолюбивого и преданного члена королевской семьи.

        Камилла в обзоре одного из самых известных британских таблоидов

        Камилла, с широкой улыбкой на лице, опираясь на забор, наслаждается теплым летним днем у себя дома.

        Для своего портрета на день рождения Камилла решила сделать макияж легким и свежим: она нанесла немного румян, легкий слой туши и розовый блеск для губ.

        Она также свела свои аксессуары к минимуму.

        Камилла решила надеть несколько колец, в том числе обручальное кольцо с пятью каратами от короля Чарльза, и пару золотых сережек.

        Выпуск ее портрета на день рождения состоялся после того, как Камилла открыла новый сад для собак в приюте для животных Баттерси в центре Лондона

        Последний, как считается, был изначально создан на нынешнем цветочном шоу в Челси телеведущим и экспертом по садоводству Монти Доном.

        Напомним

        Кейт Миддлтон впервые с 2023 года надела королевскую тиару.

        Король Карл III и королева Камилла посетили традиционную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

        Принц Уэльский посетил Эстонию, чтобы поддержать британских военных в операции НАТО "Кабрит".

        Принц Уильям посетил военнослужащих на границе Польши с Украиной23.03.23, 03:15 • 800541 просмотр

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости МираУНН Lite
        Уильям, принц Уэльский
        Королева Камилла
        Кэтрин, принцесса Уэльская
        НАТО
        Карл III
        Великобритания
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9