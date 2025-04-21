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Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини

Київ • УНН

 • 2920 перегляди

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали традиційну великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Більшість членів королівської сім'ї були присутні, за винятком принца і принцеси Уельських з дітьми.

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини

Король Чарльз III і королева Камілла взяли участь у традиційній великодній церковній службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

Як пише ЗМІ, традиційна великодня заутрення відбулася в каплиці XV століття у Віндзорі, Беркшир. На церемонії також були присутні більшість інших членів королівської сім'ї, включно з герцогом Йоркським, за винятком принца і принцеси Уельських та їхніх дітей, які провели вихідні на відпочинку в Норфолку.

Після служби присутні побажали королю і королеві "Щасливого Великодня", а також королева Камілла отримала букет квітів від молодої дівчини. Принц Ендрю прибув зі своєю колишньою дружиною Сарою, герцогинею Йоркською, разом із принцесою Анною та її чоловіком сером Тімом Лоуренсом.

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Минулого року, за інформацією, Ендрю пропустив традиційну різдвяну зустріч королівської сім'ї в Сандрінгемі через скандал навколо його зв'язків з імовірним китайським шпигуном.

До сестер принцеси Євгенії та принцеси Беатріс приєдналися їхні чоловіки, а герцог і герцогиня Единбурзькі прибули разом зі своїм сином Джеймсом.

У четвер король і королева взяли участь у традиційній службі Великого четверга, яка цього року відбулася в Даремському соборі.

Богослужіння відбулося після великоднього послання короля, в якому він прагнув об'єднати представників різних конфесій і висловити вдячність тим, хто надає гуманітарну допомогу під час воєн і катастроф.

Одна із загадок людства полягає в тому, як ми здатні одночасно проявляти велику жорстокість і велику доброту

- сказав він.

Тим часом великодню проповідь, яку традиційно виголошує архієпископ Кентерберійський і яку вважають головним релігійним посланням Церкви Англії, виголосив архієпископ Йоркський у Йоркському соборі.

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У своїй проповіді архієпископ закликав до миру в "неспокійному світі", перерахувавши Ізраїль і сектор Газа, Україну, М'янму, Судан і ДР Конго як "місця конфліктів, які стрясають наш світ". Він також виступив проти "безумства світу, який поділяє людей на "своїх" і "чужих", вбиває клини між спільнотами, сіє ненависть і заохочує жадібність".

У суботу глава Римо-католицької церкви Англії та Уельсу у своїй проповіді на Великдень помолився за тих, хто опинився втягнутим у "нескінченні конфлікти" і війни по всьому світу.

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Архієпископ Вестмінстерський кардинал Вінсент Ніколс сказав: "Ми молимося за мир. Ми молимося особливо за тих, про кого останнім часом говорять, що на них обрушиться "все пекло". Хай не буде цього ніколи!"  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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