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Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Король Карл III и королева Камилла посетили традиционную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Большинство членов королевской семьи присутствовали, за исключением принца и принцессы Уэльских с детьми.

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

Король Карл III и королева Камилла приняли участие в традиционной пасхальной церковной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

Как пишут СМИ, традиционная пасхальная утреня состоялась в часовне XV века в Виндзоре, Беркшир. На церемонии также присутствовали большинство других членов королевской семьи, включая герцога Йоркского, за исключением принца и принцессы Уэльских и их детей, которые провели выходные на отдыхе в Норфолке.

После службы присутствующие пожелали королю и королеве "Счастливой Пасхи", а также королева Камилла получила букет цветов от молодой девушки. Принц Эндрю прибыл со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской, вместе с принцессой Анной и ее мужем сэром Тимом Лоуренсом.

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В прошлом году, по информации, Эндрю пропустил традиционную рождественскую встречу королевской семьи в Сандрингеме из-за скандала вокруг его связей с вероятным китайским шпионом.

К сестрам принцессы Евгении и принцессы Беатрис присоединились их мужья, а герцог и герцогиня Эдинбургские прибыли вместе со своим сыном Джеймсом.

В четверг король и королева приняли участие в традиционной службе Великого четверга, которая в этом году состоялась в Даремском соборе.

Богослужение состоялось после пасхального послания короля, в котором он стремился объединить представителей разных конфессий и выразить благодарность тем, кто оказывает гуманитарную помощь во время войн и катастроф.

Одна из загадок человечества заключается в том, как мы способны одновременно проявлять великую жестокость и великую доброту

- сказал он.

Тем временем пасхальную проповедь, которую традиционно произносит архиепископ Кентерберийский и которую считают главным религиозным посланием Церкви Англии, произнес архиепископ Йоркский в Йоркском соборе.

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В своей проповеди архиепископ призвал к миру в "неспокойном мире", перечислив Израиль и сектор Газа, Украину, Мьянму, Судан и ДР Конго как "места конфликтов, которые сотрясают наш мир". Он также выступил против "безумия мира, который разделяет людей на "своих" и "чужих", вбивает клинья между сообществами, сеет ненависть и поощряет жадность".

В субботу глава Римско-католической церкви Англии и Уэльса в своей проповеди на Пасху помолился за тех, кто оказался втянут в "бесконечные конфликты" и войны по всему миру.

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Архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс сказал: "Мы молимся за мир. Мы молимся особенно за тех, о ком в последнее время говорят, что на них обрушится "весь ад". Пусть не будет этого никогда!"  

Алина Волянская

Алина Волянская

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