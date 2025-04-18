Принц Гарри судится из-за недостаточной охраны в Британии после угроз Аль-Каиды

Принц Гарри называет свою безопасность в Великобритании недостаточной. Согласно новым судебным документам, он попросил охраны полиции после угрозы Аль-Каиды, но не получил желаемого. Принц считает, что решение забрать у него полицейскую охрану – попытка королевской семьи вернуть его в Британию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Принц Гарри попросил специальной защиты полиции после того, как ему угрожала террористическая группа "Аль-Каида", отмечает издание, опираясь на новые судебные документы, обнародованные 17 апреля.

"Заявитель подтвердил, что он попросил определенной защиты после того, как Аль-Каида угрожала ему", - говорится в документе.

Но по информации издания, принц утверждает, что ему были предоставлены "специальные" меры безопасности, которые он назвал "неадекватными, несоответствующими и неэффективными". Такой вывод Герцог Сассекский сделал во время закрытого слушания в Апелляционном суде Лондона на прошлой неделе.

Разговаривая с Telegraph, Гарри сказал, что то, что он пережил во время судебного процесса, перешло границу и что он расстроен доказательствами, которые были заслушаны за закрытыми дверями на этой неделе в суде.

Люди были бы шокированы тем, что скрывается. Мои наихудшие опасения подтвердились всеми судебными раскрытиями этого дела, и это очень печально - сказал он.

Гарри также заявил, что им руководит разоблачение несправедливости, и он продолжит сражаться независимо от исхода.

Также во время слушания апелляции на этой неделе, Верховный суд отметил, что охрана принца Гарри, финансируемая налогоплательщиками, была сокращена после его крайне необычного решения оставить королевские обязанности и "проводить большую часть времени за границей".

Добавим

В феврале 2020 года после того, как принц Гарри и жена Меган отошли от обязанностей в королевской семье, было принято решение о снижении уровня его безопасности. На прошлой неделе Гарри обжаловал лишение его охраны во время пребывания в Великобритании во время слушания апелляции в Королевском суде правосудия.

В письменном представлении в суд адвокат принца Гарри Шахид Фатима Кей-Си заявила, что "Аль-Каида" призвала его "убить".

Она сказала, что служба безопасности Гарри была проинформирована о том, что террористическая группировка опубликовала документ, в котором говорилось, что "его убийство понравится мусульманской общине". Точная дата угрозы убийства со стороны Аль-Каиды не была раскрыта в юридическом представлении Гарри. Но в 2023 году сообщалось, что ему угрожали убийством, когда он писал в своей прозрачной автобиографии Спейр об убийстве 25 боевиков Талибана во время боевых действий в Афганистане, сравнивая жертв с шахматными фигурами.

Издание сообщает, что герцог и его жена Меган, верили, что налаживание собственной счастливой жизни поможет разморозить отношения с королевской семьей. Однако устранение полицейской защиты супруги восприняли как способ попытки заставить их вернуться в Великобританию.

Безопасность принца во время его визита в Украину

Гарри обвинили в лицемерии после того, как он встретился с десятками раненых солдат в Украине в начале этой недели, несмотря на то, что утверждает, что якобы не находится в безопасности в Британии без полицейских охранников, финансируемых налогоплательщиками.

Инсайдер сообщил изданию, что неправильно предполагать, что поездка в Украину противоречит вопросам безопасности Гарри в Великобритании или подрывает его иск в суд, указывая на то, что команда, которая защищала его там, была "более надежной", чем в Британии".

По информации издания, источник, близкий к Гарри, утверждает, что уровень защиты во время визита принца в Украину был лучше, чем тот, что он получает в Великобритании.

"Он может поехать в Украину - страну с активной зоной боевых действий, потому что у него есть надежная служба безопасности, которой у него нет в своей стране", - отметил источник.

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