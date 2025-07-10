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Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины
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Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины
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Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Он предусматривает более 3 млрд евро гарантий и грантов, что откроет путь к инвестициям в 10 млрд евро, в частности в энергетику и критическую инфраструктуру.

Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании нового фонда для реконструкции Украины European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine на сумму более 3 млрд в виде гарантий и грантов, что откроет путь к инвестициям в 10 млрд евро, в частности в энергетику и критическую инфраструктуру. Об этом она сообщила на пленарной сессии на URC 2025 в четверг в Риме, пишет УНН.

Мы крупнейший донор Украины. Мы предоставляем 1,66 млрд евро на поддержку Украины. И этот кредит позволит покрыть расходы… и я хочу еще к этому добавить еще 1 млрд поддержки для Украины. Я хочу также объявить выплаты более чем 3 млрд евро на украинские механизмы: это гарантии, это гранты. Это даст нам возможность открыть путь к 10 млрд евро на реконструкцию и восстановление Украины

- сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС планирует и в дальнейшем помогать и поддерживать Украину "до 2028 года и позже, после принятия нового бюджета". Она подчеркнула, что очень важны инвестиции в частный сектор, что является критическим для реконструкции.

Обратившись к Президенту Украины, глава Еврокомиссии подчеркнула, что хочет объявить о первом фонде глобальной поддержки для реновации Украины.

Сегодня я хочу объявить о начале работы этого фонда вместе с частным сектором, что даст возможность инвестиций в энергетику, в критическую инфраструктуру. Мы работаем вместе с Италией, Германией, Польшей, а также с ЕБРР

- подчеркнула она.

Фон дер Ляйен также добавила, что уверена в том, что другие союзники также присоединятся к этому фонду.

Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины10.07.25, 13:15 • 442 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Рим
Италия
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша
Tesla
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