Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд с €3 млрд на гарантии и гранты для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine. Он предусматривает более 3 млрд евро гарантий и грантов, что откроет путь к инвестициям в 10 млрд евро, в частности в энергетику и критическую инфраструктуру.