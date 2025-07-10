Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
09:06 • 3685 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
05:46 • 14030 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
05:30 • 40074 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
05:21 • 21420 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 49393 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 141231 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 78141 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83339 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 109575 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 60726 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
4м/с
54%
742мм
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве возросло до 7 человек10 июля, 01:26 • 21486 просмотра
Киевляне транслировали в соцсети работу ПВО во время ночной атаки "Шахедов"10 июля, 01:55 • 5305 просмотра
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория05:10 • 20040 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров06:16 • 8644 просмотра
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич08:58 • 3506 просмотра
публикации
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 05:30 • 40074 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 57414 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 63568 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 70186 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах9 июля, 14:59 • 141231 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Рим
Франция
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 136136 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 265913 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 445591 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 274745 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 383463 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины

Киев • УНН

 • 69 просмотра

Нидерланды предоставят 300 миллионов евро на восстановление и укрепление Украины в 2025-2026 годах. Средства пойдут на энергетическую инфраструктуру, водоснабжение и строительство нового крыла детской больницы во Львове.

Нидерланды выделят 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины

Нидерланды выделяют 300 миллионов евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах. Об этом 10 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, пишет УНН.

Детали

По словам Вельдкампа, 30 млн евро из этой суммы будет выделено на поддержку нидерландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому развитию Украины, через грантовую программу "Фонд партнерства с Украиной".

Он отметил, что 52 млн евро будут потрачены в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения в Украине.

Еще 4 млн евро пойдут на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте.

Отмечается, что эти суммы являются частью средств, которые правительство ранее выделило на 2025 и 2026 годы для невоенной поддержки Украины. Общая сумма составляет более 500 млн евро, или 252 млн евро в год. О выделении первых 200 млн евро уже было объявлено ранее. Теперь также определено назначение остальных средств.

Россия не только хочет поставить Украину на колени военным путем, но и уже более трех лет пытается уничтожить украинское общество и экономику путем постоянных атак, в частности на энергетическую инфраструктуру, водоснабжение, зернохранилища, а также на дома и квартиры. Поэтому важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально

- заявил Вельдкамп.

Он также отметил, что экономика и общество Украины должны продолжать функционировать, потому что это помогает стране в ее борьбе. 

Это, так сказать, тыл за линией фронта. Наша финансовая и экономическая поддержка также будет способствовать более плавному восстановлению и уменьшению затрат на реконструкцию

заметил он.

В заявлении также говорится о том, что во время Конференции глава МИД страны и министр экономики Юлия Свириденко подпишут соглашение о сотрудничестве по продолжению программы грантов "Фонда партнерства с Украиной".

Бельгия и Нидерланды передали Украине два тральщика-искателя мин26.06.25, 23:35 • 3576 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Юлия Свириденко
Нидерланды
Украина
Львов
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9