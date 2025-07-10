Нідерланди виділять 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках, Про це 10 липня повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, пише УНН.

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За словами Вельдкампа, 30 млн євро з цієї суми буде виділено на підтримку нідерландських компаній та організацій у створенні проєктів, що сприяють відбудові та сталому відновленню України, через грантову програму "Фонд партнерства з Україною".

Він зазначив, що 52 млн євро будуть витрачені у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання в Україні.

Ще 4 млн євро підуть на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

Зауважується, що ці суми є частиною коштів, які уряд раніше виділив на 2025 і 2026 роки для невійськової підтримки України. Загальна сума становить понад 500 млн євро, або 252 млн євро на рік. Про виділення перших 200 млн євро вже було оголошено раніше. Тепер також визначено призначення решти коштів.

росія не тільки хоче поставити Україну на коліна військовим шляхом, але й уже понад три роки намагається знищити українське суспільство та економіку шляхом постійних атак, зокрема на енергетичну інфраструктуру, водопостачання, зерносховища, а також на будинки та квартири. Тому важливо, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну не тільки зброєю, а й фінансово, економічно та соціально - заявив Вельдкамп.

Він иакож зазначив, що економіка та суспільство України повинні продовжувати функціонувати, бо це допомагає країні в її боротьбі.

Це, так би мовити, тил за лінією фронту. Наша фінансова та економічна підтримка також сприятиме більш плавному відновленню та зменшенню витрат на реконструкцію зауважив він.

У заяві також йдеться про те, що під час Конференції глава МЗС країни та міністерка економіки Юлія Свириденко підпишуть угоду про співпрацю щодо продовження програми грантів "Фонда партнерства з Україною".

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