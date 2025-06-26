Бельгія та Нідерланди передали Україні два тральщики-шукачі мін
Київ • УНН
Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Останній при цьому отримав ім'я "Мелітополь".
Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін, зокрема BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів, пише УНН.
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Як зазначається у відомстві, їхній Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь".
Передача кораблів відбулася на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії, однак з міркувань безпеки про подію повідомили вже постфактум. До кінця року Україна також отримає ще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, який буде перейменований на честь Генічеська.
Під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сподівання, що в майбутньому Чорне море знову стане вільним і відкритим, а жодне українське місто більше не буде в окупації.
Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою. Україна може не виграти війну на морі, але вона точно може програти війну на суші. Ми просто не можемо цього допустити
Нагадаємо
24 червня глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорили посилення ППО України, збільшення оборонної допомоги, співпрацю у виробництві безпілотників та посилення санкцій проти росії.