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Бельгія та Нідерланди передали Україні два тральщики-шукачі мін

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Останній при цьому отримав ім'я "Мелітополь".

Бельгія та Нідерланди передали Україні два тральщики-шукачі мін

Україна отримала від Бельгії та Нідерландів тральщики-шукачі мін, зокрема BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen. Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів, пише УНН.

Деталі

Як зазначається у  відомстві, їхній Zr.Ms. Vlaardingen отримав ім'я "Мелітополь".

Передача кораблів відбулася на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії, однак з міркувань безпеки про подію повідомили вже постфактум. До кінця року Україна також отримає ще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, який буде перейменований на честь Генічеська.

Під час церемонії міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сподівання, що в майбутньому Чорне море знову стане вільним і відкритим, а жодне українське місто більше не буде в окупації.

Мисливці за мінами вступають у наступну главу, під новим прапором, з новою місією. Основні порти Одеси і чорноморські судноплавні шляхи є життєво важливими для української економіки. І вони знаходяться під постійною загрозою. Україна може не виграти війну на морі, але вона точно може програти війну на суші. Ми просто не можемо цього допустити

- сказав Брекельманс.

Нагадаємо

24 червня глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорили посилення ППО України, збільшення оборонної допомоги, співпрацю у виробництві безпілотників та посилення санкцій проти росії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони Нідерландів
НАТО
Чорне море
Бельгія
Нідерланди
Україна
Одеса
Tesla
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