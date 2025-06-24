Нідерланди обіцяють посилити ППО України та санкції проти рф: підсумки переговорів представників МЗС двох країн

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом. Він повідомив про ключові аспекти підсумків обговорення.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

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За підсумками зустрічі представників дипломатій України та Нідерландів, у пресслужбі МЗС наголосили про наступне:

На тлі посилення повітряного терору Росії проти України ми домовилися працювати разом над подальшим посиленням спроможностей протиповітряної оборони України. - повідомив Андрій Сибіга.

Є також увага до збільшення оборонної допомоги Україні, - сторони "зосередились" на цьому питанні.

Також повідомленно про "посилення співпраці у виробництві безпілотників та подальшому посиленні тиску на Росію за допомогою нових санкцій та механізмів відповідальності".

Серед іншого:

Сибіга підтвердив, що обговорення Каспаром Вельдкампом питань порядку денного були продуктивними. Український міністр подякував представнику МЗС Нідерландів за "запрошення і гостинність на саміті НАТО в Гаазі".

Також за:

непохитну підтримку Нідерландів;

нещодавню поставку винищувачів F-16;

новий пакет військової допомоги у розмірі 175 мільйонів євро.

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