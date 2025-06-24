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Нідерланди обіцяють посилити ППО України та санкції проти рф: підсумки переговорів представників МЗС двох країн

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорили посилення ППО України, збільшення оборонної допомоги, співпрацю у виробництві безпілотників та посилення санкцій проти росії.

Нідерланди обіцяють посилити ППО України та санкції проти рф: підсумки переговорів представників МЗС двох країн

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом. Він повідомив про ключові аспекти підсумків обговорення. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Деталі

За підсумками зустрічі представників дипломатій України та Нідерландів, у пресслужбі МЗС наголосили про наступне:

На тлі посилення повітряного терору Росії проти України ми домовилися працювати разом над подальшим посиленням спроможностей протиповітряної оборони України.

- повідомив Андрій Сибіга.

Є також увага до збільшення оборонної допомоги Україні, - сторони "зосередились" на цьому питанні.

Також повідомленно про "посилення співпраці у виробництві безпілотників та подальшому посиленні тиску на Росію за допомогою нових санкцій та механізмів відповідальності".

Серед іншого:

Сибіга підтвердив, що обговорення Каспаром Вельдкампом питань порядку денного були продуктивними. Український міністр подякував представнику МЗС Нідерландів за "запрошення і гостинність на саміті НАТО в Гаазі".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Сибіга Андрій Іванович
НАТО
Гаага
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
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