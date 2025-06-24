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Нідерланди виділяють додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України: більша частина коштів на дрони

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Уряд Нідерландів виділяє 175 мільйонів євро на підтримку України, більша частина коштів піде на закупівлю нових дронів та радарних систем. Ця допомога є вирішальною для відбиття атак російських дронів та ракет.

Нідерланди виділяють додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України: більша частина коштів на дрони

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у перший день саміту НАТО, у вівторок, 24 червня, оголосив про новий пакет фінансової підтримки України. Ідеться про кошти на військові потреби.

Передає УНН із посиланням на Nederlands Dagblad.

Деталі

Кабінет міністрів Нідерландів затвердив новий додатковий пакет фінансування військової допомоги для України. Уряд Нідерландів виділяє 175 мільйонів євро на підтримку України, оголосив у вівторок, у перший день саміту НАТО, міністр оборони Рубен Брекельманс. 

Посадовець зазначив, що нещодавно обіцяна підтримка є "вирішальною", оскільки українські міста, у тому числі столиця Київ "зазнають атак російських дронів та ракет".

Відповідно, 80 мільйонів євро, як планується, піде на закупівлю нових дронів. Решта грошей призначена для сотні радарних систем, що виявляють дрони, та для безпілотних апаратів.

Системи виявлення дронів важливі для відбиття цих атак армії росії. Також тривають важкі бої на фронті на сході країни, зауважив також посадовець. 

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що Нідерланди надають 7 млн євро на пакет допомоги UCAP та 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України.

Нідерланди оголошували про новий пакет допомоги Україні на 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу, а також 45 млн євро - до Фонду підтримки енергетики України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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