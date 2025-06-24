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Нидерланды выделяют дополнительные 175 миллионов евро на поддержку Украины: большая часть средств на дроны

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Правительство Нидерландов выделяет 175 миллионов евро на поддержку Украины, большая часть средств пойдет на закупку новых дронов и радарных систем. Эта помощь является решающей для отражения атак российских дронов и ракет.

Нидерланды выделяют дополнительные 175 миллионов евро на поддержку Украины: большая часть средств на дроны

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в первый день саммита НАТО, во вторник, 24 июня, объявил о новом пакете финансовой поддержки Украины. Речь идет о средствах на военные нужды.

Передает УНН со ссылкой на Nederlands Dagblad.

Детали

Кабинет министров Нидерландов утвердил новый дополнительный пакет финансирования военной помощи для Украины. Правительство Нидерландов выделяет 175 миллионов евро на поддержку Украины, объявил во вторник, в первый день саммита НАТО, министр обороны Рубен Брекельманс.

Чиновник отметил, что недавно обещанная поддержка является "решающей", поскольку украинские города, в том числе столица Киев "подвергаются атакам российских дронов и ракет".

Соответственно, 80 миллионов евро, как планируется, пойдет на закупку новых дронов. Остальные деньги предназначены для сотни радарных систем, обнаруживающих дроны, и для беспилотных аппаратов.

Системы обнаружения дронов важны для отражения этих атак армии россии. Также продолжаются тяжелые бои на фронте на востоке страны, отметил также чиновник.

Напомним

УНН ранее передавал, что Нидерланды предоставляют 7 млн евро на пакет помощи UCAP и 20 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины.

Нидерланды объявляли о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь, а также 45 млн евро - в Фонд поддержки энергетики Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
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