Нідерланди виділять 27 млн євро на підтримку України: куди підуть кошти

Нідерланди виділять 7 мільйонів євро на Комплексний пакет допомоги Україні UCAP. А також 20 мільйонів євро від Королівства отримає Фонд енергетичної підтримки України. Про це повідомив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Каспар Велдкамп під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Каспар Велдкамп наголосив на необхідності підтримки України у військовій та інших сферах.

"Я оголосив міністру Сибізі, що Нідерланди виділять 7 мільйонів євро на Комплексний пакет допомоги Україні UCAP, який координується НАТО. З боку НАТО надається довгострокова підтримка Україні паливом, медикаментами, зимовим спорядженням та засобами глушіння безпілотників", - заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди.

Він додав, що це додаткова допомога до загальної військової підтримки розміром 10,4 мільярда євро, яку Нідерланди надають.

Крім того, міністр нагадав, що Нідерланди продовжуватимуть чинити економічний тиск на російську федерацію шляхом запровадження нових санкцій та вжиття заходів для запобігання їх обходу.

"Вчора ми організували в Гаазі конференцію з питань дотримання санкцій, на якій була присутня Україна. Ми починаємо бачити тріщини в російській економіці, і нам потрібно розширити ці тріщини, збільшуючи зусилля щодо санкцій і дотримання санкцій, над чим ми працюємо в 16-му пакеті з питань санкцій", - наголосив Велдкамп.

Також міністр закордонних справ Королівства Нідерланди наголосив на допомозі у відновленні енергетичної інфраструктури України.

"Я знаю, що останній місяць був надзвичайно важким. Безперервні масовані атаки росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України призвели до того, що мільйони цивільних осіб опинилися в темряві та холоді … Щоб підтримати вашу країну в ці важкі часи, Нідерланди виділять додаткові 20 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України на додаток до внеску в розмірі 4-5 мільйонів, який ми зробили минулого року до цього ж фонду", - додав Велдкамп.

За його словами, Нідерланди продовжують працювати над питанням енергетичної безпеки та енергетичної інфраструктури України, оскільки усвідомлюють, що електроенергія необхідна не лише цивільному населенню, а також для підтримки економіки країни.

Нагадаємо

Міноборони України та Нідерландів обговорили пріоритети військової допомоги на 2025 рік, включаючи ППО, артилерію та підтримку ОПК. Нідерланди також планують інвестувати 400 млн євро у виробництво БПЛА.