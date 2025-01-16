Нидерланды выделят 27 млн евро на поддержку Украины: куда пойдут средства

Нидерланды выделят 7 миллионов евро на Комплексный пакет помощи Украине UCAP. А также 20 миллионов евро от Королевства получит Фонд энергетической поддержки Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Каспар Велдкамп во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

Каспар Велдкамп отметил необходимость поддержки Украины в военной и других сферах.

"Я объявил министру Сибиге, что Нидерланды выделят 7 миллионов евро на Комплексный пакет помощи Украине UCAP, который координируется НАТО. Со стороны НАТО предоставляется долгосрочная поддержка Украине топливом, медикаментами, зимним снаряжением и средствами глушения беспилотников", - заявил министр иностранных дел Королевства Нидерланды.

Он добавил, что это дополнительная помощь к общей военной поддержке размером 10,4 миллиарда евро, которую Нидерланды предоставляют.

Кроме того, министр напомнил, что Нидерланды будут продолжать оказывать экономическое давление на российскую федерацию путем введения новых санкций и принятия мер для предотвращения их обхода.

"Вчера мы организовали в Гааге конференцию по вопросам соблюдения санкций, на которой присутствовала Украина. Мы начинаем видеть трещины в российской экономике, и нам нужно расширить эти трещины, увеличивая усилия по санкциям и соблюдению санкций, над чем мы работаем в 16-м пакете по вопросам санкций", - подчеркнул Велдкамп.

Также министр иностранных дел Королевства Нидерланды отметил помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

"Я знаю, что последний месяц был чрезвычайно тяжелым. Непрерывные массированные атаки россии на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины привели к тому, что миллионы гражданских лиц оказались в темноте и холоде ... Чтобы поддержать вашу страну в эти трудные времена, Нидерланды выделят дополнительные 20 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины в дополнение к взносу в размере 4-5 миллионов, который мы сделали в прошлом году в этот же фонд", - добавил Велдкамп.

По его словам, Нидерланды продолжают работать над вопросом энергетической безопасности и энергетической инфраструктуры Украины, поскольку осознают, что электроэнергия необходима не только гражданскому населению, а также для поддержания экономики страны.

Напомним

Минобороны Украины и Нидерландов обсудили приоритеты военной помощи на 2025 год, включая ПВО, артиллерию и поддержку ОПК. Нидерланды также планируют инвестировать 400 млн евро в производство БПЛА.