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Президент України та прем’єр Нідерландів обговорили новий пакет оборонної допомоги та спільне виробництво дронів

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі. Обговорено новий пакет допомоги Україні на 175 млн євро, що включає 100 радарів для виявлення дронів, та додаткові 80 млн євро на безпілотники.

Президент України та прем’єр Нідерландів обговорили новий пакет оборонної допомоги та спільне виробництво дронів

На початку свого офіційного візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром країни Діком Схоофом у Гаазі. Лідери обговорили новий пакет допомоги нашій державі та притягнення росії до відповідальності за її злочини, пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Ми продовжимо працювати над забезпеченням правосуддя й притягненням росії до відповідальності за її злочини. Це надзвичайно важливо для наших родин, для всіх нас. Я вважаю, що це важливо для всієї Європи й усього світу, який справді поважає цінності, права й закон – а це має дуже велике значення

– наголосив Президент.

Зі свого боку Дік Схооф висловив співчуття Україні у зв’язку з нещодавніми російськими ударами. Він запевнив Україну в подальшій підтримці.

Це дуже чітко показує: ми повинні об’єднатися проти російської агресії, ми повинні чинити опір і засуджувати російську агресію. Як вам відомо, Нідерланди завжди підтримували Україну, і ми будемо робити це як у часи війни, так і в часи миру. Ми підтримуватимемо фінансово, військово та політично

- зазначив він.

Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але фінансування є на значно меншу кількість - Зеленський24.06.25, 15:37 • 1520 переглядiв

Зеленський подякував Нідерландам за допомогу, яка в цьому році становить 2,25 млрд євро, та назвав країну одним із лідерів у захисті життя.

Офіс президента також підтвердив, що Нідерланди оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 175 млн євро. Він включає 100 радарів для виявлення дронів.

Окрім того, Нідерланди додатково виділяють 80 млн євро на безпілотники в межах коаліції дронів і надають 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації українських бійців, які зазнали поранень на полі бою.

Президент також відзначив контракти, які нещодавно були підписані з українськими виробниками БпЛА на майже 500 млн євро. Це дасть змогу забезпечити для українських воїнів на передовій 600 тис. дронів

- повідомили в Офісі президента.

Крім того, лідери обговорили перспективи спільного виробництва безпілотників у Нідерландах для України за українськими технологіями.

Також під час зустрічі йшлося про євроінтеграційний шлях України та політичну підтримку з боку Нідерландів щодо відкриття переговорних кластерів.

Доповнення

Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів припинити постачання компонентів для російських ракет та техніки. Він наголосив, що ці компоненти, знайдені в російській зброї, походять з різних країн, включаючи європейські, США, Китай та Тайвань.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Гаага
Республіка Китай
Europe
Нідерланди
Китайська Народна Республіка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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