Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але фінансування є на значно меншу кількість - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна має потенціал виробляти 8 млн дронів на рік, але фінансування є лише на значно меншу кількість. Близько 40% оборонного потенціалу України, що перевищує 44 млрд доларів, не має належного фінансування.
Потенціал українського оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол., але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Україна може виробляти близько 8 млн дронів на рік, проте фінансування є на значно меншу кількість. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.
Ключові питання щодо оборонного виробництва. Інвестиції та технології. Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол. Але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість
Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів13.06.25, 11:21 • 2680 переглядiв
Він зазначив, що водночас росія використовує не лише свої нафтові доходи для своєї оборони, але й ресурси Північної Кореї та Ірану.
Також має корумповані зв'язки з іншими країнами, тому наша об'єднана солідарність – це найкраща відповідь на російську військову мережу
Україна скерує більше ресурсів на виробництво дронів всіх типів - Зеленський21.06.25, 17:22 • 3118 переглядiв
Зеленський закликав збільшити інвестування в спільне з Україною виробництво зброї.
ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро в рамках інструменту SAFE для оборони Європи: що передбачається для України21.05.25, 13:54 • 3378 переглядiв
Доповнення
Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників.