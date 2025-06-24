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Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але фінансування є на значно меншу кількість - Зеленський

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна має потенціал виробляти 8 млн дронів на рік, але фінансування є лише на значно меншу кількість. Близько 40% оборонного потенціалу України, що перевищує 44 млрд доларів, не має належного фінансування.

Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але фінансування є на значно меншу кількість - Зеленський

Потенціал українського оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол., але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Україна може виробляти близько 8 млн дронів на рік, проте фінансування є  на значно меншу кількість. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.

Ключові питання щодо оборонного виробництва. Інвестиції та технології. Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол. Але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість 

- сказав Зеленський.

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- заявив Зеленський.

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Доповнення

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Північна Корея
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Іран
Tesla
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