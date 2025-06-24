Україна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але фінансування є на значно меншу кількість - Зеленський

Потенціал українського оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол., але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Україна може виробляти близько 8 млн дронів на рік, проте фінансування є на значно меншу кількість. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах, передає УНН.

Ключові питання щодо оборонного виробництва. Інвестиції та технології. Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 44 млрд дол. Але близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість - сказав Зеленський.

Зеленський підписав закони, які звільняють оптоволокно для дронів від митних платежів

Він зазначив, що водночас росія використовує не лише свої нафтові доходи для своєї оборони, але й ресурси Північної Кореї та Ірану.

Також має корумповані зв'язки з іншими країнами, тому наша об'єднана солідарність – це найкраща відповідь на російську військову мережу - заявив Зеленський.

Україна скерує більше ресурсів на виробництво дронів всіх типів - Зеленський

Зеленський закликав збільшити інвестування в спільне з Україною виробництво зброї.

ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро в рамках інструменту SAFE для оборони Європи: що передбачається для України

Доповнення

Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників.