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Україна скерує більше ресурсів на виробництво дронів всіх типів - Зеленський

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Україна збільшить виробництво безпілотників різного типу та планує розпочати експорт українських технологій за кордон. Це включає відкриття виробничих ліній у європейських країнах для виробництва зброї.

Україна скерує більше ресурсів на виробництво дронів всіх типів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава направить беільше ресурсів на виробництво дронів. Йдеться про різні типи дронів, пише УНН з посиланням на звернення Президента.

Деталі

"Направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомив, що Україна у межах програми Build with Ukraine влітку збирається підписати домовленості про початок експорту українських технологій за кордон, відкриваючи лінії виробництва в країнах Європи, і будемо виробляти там зброю для нас і для них - дрони, ракети і потенційно артилерію.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаТехнології
Europe
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
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