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Шахед-136

Украина направит больше ресурсов на производство дронов всех типов - Зеленский

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Украина увеличит производство беспилотников различного типа и планирует начать экспорт украинских технологий за границу. Это включает открытие производственных линий в европейских странах для производства оружия.

Украина направит больше ресурсов на производство дронов всех типов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство направит больше ресурсов на производство дронов. Речь идет о различных типах дронов, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Детали

"Направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что Украина в рамках программы Build with Ukraine летом собирается подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу, открывая линии производства в странах Европы, и будем производить там оружие для нас и для них - дроны, ракеты и потенциально артиллерию.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаТехнологии
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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