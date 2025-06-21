Украина направит больше ресурсов на производство дронов всех типов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство направит больше ресурсов на производство дронов. Речь идет о различных типах дронов, пишет УНН со ссылкой на обращение Президента.

Детали

"Направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что Украина в рамках программы Build with Ukraine летом собирается подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу, открывая линии производства в странах Европы, и будем производить там оружие для нас и для них - дроны, ракеты и потенциально артиллерию.