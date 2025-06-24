Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
09:02 • 24591 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
08:36 • 65059 перегляди
Зеленський: плани на зустріч з Трампом на саміті НАТО в Гаазі є
Ексклюзив
08:07 • 61462 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Ексклюзив
07:47 • 73129 перегляди
Малі аптеки попереджають, що не зможуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки", що загрожує їм втратою ліцензії
07:34 • 64898 перегляди
Війна путіна з НАТО коштуватиме світові 1,5 трильйона доларів - Bloomberg
Ексклюзив
06:40 • 50495 перегляди
В Центрі громадського здоров’я повідомили, чи новий штам COVID-19 виявлено в Україні
Ексклюзив
24 червня, 05:31 • 62999 перегляди
Чого очікувати від саміту НАТО 2025 в Гаазі
23 червня, 17:50 • 59278 перегляди
Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому на 1,37 млрд доларів
23 червня, 16:46 • 289474 перегляди
Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу
Ексклюзив
23 червня, 14:03 • 120422 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
64%
746мм
Популярнi новини
Україна засудила ракетний удар Ірану по Катару, вказуючи на зв'язки Тегерана з рф24 червня, 02:25 • 108978 перегляди
Україну накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз на 24 червня24 червня, 03:59 • 102955 перегляди
Трамп оголосив про набуття чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном24 червня, 05:38 • 102032 перегляди
З України хотіли вивезти майже чверть мільйона євро та доларів у багажнику авто: зупинили на кордоні з ЄС24 червня, 06:16 • 86307 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 60386 перегляди
Публікації
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко12:11 • 1478 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 11:50 • 6552 перегляди
Родинні схеми чи збіг? Як компанія сина заступника АРМА Катамадзе виграла торги за "Укрбуд"09:55 • 33243 перегляди
Міністерство екологічної імітації Світлани Гринчук08:49 • 61663 перегляди
Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів23 червня, 19:05 • 102703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"11:51 • 2866 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 93034 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 172165 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 294515 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 161531 перегляди
Актуальне
Facebook
Нью-Йорк таймс
Безпілотний літальний апарат
Falcon 9
Дія (сервіс)

Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги на суму 175 мільйонів євро, що включає 100 радарів виявлення дронів та 20 безпілотних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Крім того, підписано контракти з українськими компаніями на виробництво 600 000 дронів на суму 500 мільйонів євро.

Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників

Нідерланди розкрили, що у межах нового пакету допомоги для України надають 100 радарів виявлення дронів, та повідомили, що з українськими компаніями підписали контракти на виробництво 600 000 дронів, про що ідеться у заяві Міноборони країни у вівторок, пише УНН.

Нідерланди надають Україні ще 100 радарів виявлення дронів. Також до країни будуть направлені транспортні засоби для транспортування поранених

- повідомили у Міноборони Нідерландів.

Нідерланди також інвестують додаткові кошти в підтримку у вигляді дронів.

Це пакет підтримки на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро. Це на додаток до контрактів, які були підписані цими днями з українською промисловістю на виробництво дронів на суму 500 мільйонів євро

- вказали в оборонному відомстві країни.

Зазначається, що 100 радарів виявлення дронів, які Україна отримає, є системами, які здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію ППО, яка може нейтралізувати дрони. "Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року", - повідомили у Міноборони Нідерландів.

"Окрім того, 20 безпілотних машин Ermine CASEVAC (частково) буде відправлено до України. Країна може використовувати ці модульні системи для евакуації поранених", - ідеться у повідомленні.

"Також Нідерланди виділяють додатково 80 мільйонів євро на безпілотники. Ця підтримка надається через міжнародну коаліцію дронів. Раніше Нідерланди оголосили, що інвестують у це 20 мільйонів євро", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, новий пакет підтримки є доповненням до пакету 400 мільйонів євро для морської безпеки, про який було нещодавно оголошено.

"Окрім того, Нідерланди нещодавно підписали контракти з українською промисловістю на виробництво 600 000 дронів. Йдеться про пакет на 500 мільйонів євро для дронів, які терміново потрібні Україні на передовій. Ця так звана ініціатива "Лінія дронів" сприяє тому, що росія не може прорватися", - зазначили у Міноборони Нідерландів.

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс вказав, що Нідерланди продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну.

Нідерланди виділяють додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України: більша частина коштів на дрони 24.06.25, 12:44 • 1234 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9