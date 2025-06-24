Нідерланди оголосили про передачу Україні 100 радарів виявлення дронів та фінансування виробництва 600 тис. безпілотників

Нідерланди розкрили, що у межах нового пакету допомоги для України надають 100 радарів виявлення дронів, та повідомили, що з українськими компаніями підписали контракти на виробництво 600 000 дронів, про що ідеться у заяві Міноборони країни у вівторок, пише УНН.

Нідерланди надають Україні ще 100 радарів виявлення дронів. Також до країни будуть направлені транспортні засоби для транспортування поранених - повідомили у Міноборони Нідерландів.

Нідерланди також інвестують додаткові кошти в підтримку у вигляді дронів.

Це пакет підтримки на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро. Це на додаток до контрактів, які були підписані цими днями з українською промисловістю на виробництво дронів на суму 500 мільйонів євро - вказали в оборонному відомстві країни.

Зазначається, що 100 радарів виявлення дронів, які Україна отримає, є системами, які здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію ППО, яка може нейтралізувати дрони. "Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року", - повідомили у Міноборони Нідерландів.

"Окрім того, 20 безпілотних машин Ermine CASEVAC (частково) буде відправлено до України. Країна може використовувати ці модульні системи для евакуації поранених", - ідеться у повідомленні.

"Також Нідерланди виділяють додатково 80 мільйонів євро на безпілотники. Ця підтримка надається через міжнародну коаліцію дронів. Раніше Нідерланди оголосили, що інвестують у це 20 мільйонів євро", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, новий пакет підтримки є доповненням до пакету 400 мільйонів євро для морської безпеки, про який було нещодавно оголошено.

"Окрім того, Нідерланди нещодавно підписали контракти з українською промисловістю на виробництво 600 000 дронів. Йдеться про пакет на 500 мільйонів євро для дронів, які терміново потрібні Україні на передовій. Ця так звана ініціатива "Лінія дронів" сприяє тому, що росія не може прорватися", - зазначили у Міноборони Нідерландів.

Міністр оборони країни Рубен Брекельманс вказав, що Нідерланди продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну.

Нідерланди виділяють додаткові 175 мільйонів євро на підтримку України: більша частина коштів на дрони