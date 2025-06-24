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Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Нидерланды предоставляют Украине новый пакет помощи на сумму 175 миллионов евро, включающий 100 радаров обнаружения дронов и 20 беспилотных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. Кроме того, подписаны контракты с украинскими компаниями на производство 600 000 дронов на сумму 500 миллионов евро.

Нидерланды объявили о передаче Украине 100 радаров обнаружения дронов и финансировании производства 600 тыс. беспилотников

Нидерланды раскрыли, что в рамках нового пакета помощи для Украины предоставляют 100 радаров обнаружения дронов, и сообщили, что с украинскими компаниями подписали контракты на производство 600 000 дронов, о чем говорится в заявлении Минобороны страны во вторник, пишет УНН.

Нидерланды предоставляют Украине еще 100 радаров обнаружения дронов. Также в страну будут направлены транспортные средства для транспортировки раненых

- сообщили в Минобороны Нидерландов.

Нидерланды также инвестируют дополнительные средства в поддержку в виде дронов.

Это пакет поддержки на общую сумму примерно 175 миллионов евро. Это в дополнение к контрактам, которые были подписаны в эти дни с украинской промышленностью на производство дронов на сумму 500 миллионов евро

- указали в оборонном ведомстве страны.

Отмечается, что 100 радаров обнаружения дронов, которые Украина получит, являются системами, способными обнаруживать дроны, а затем передавать эту информацию ПВО, которая может нейтрализовать дроны. "Поставка радаров обнаружения должна быть завершена до конца года", - сообщили в Минобороны Нидерландов.

"Кроме того, 20 беспилотных машин Ermine CASEVAC (частично) будут отправлены в Украину. Страна может использовать эти модульные системы для эвакуации раненых", - говорится в сообщении.

"Также Нидерланды выделяют дополнительно 80 миллионов евро на беспилотники. Эта поддержка оказывается через международную коалицию дронов. Ранее Нидерланды объявили, что инвестируют в это 20 миллионов евро", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, новый пакет поддержки является дополнением к пакету 400 миллионов евро для морской безопасности, о котором было недавно объявлено.

"Кроме того, Нидерланды недавно подписали контракты с украинской промышленностью на производство 600 000 дронов. Речь идет о пакете на 500 миллионов евро для дронов, которые срочно нужны Украине на передовой. Эта так называемая инициатива "Линия дронов" способствует тому, что россия не может прорваться", - отметили в Минобороны Нидерландов.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс указал, что Нидерланды будут продолжать неустанно поддерживать Украину.

Нидерланды выделяют дополнительные 175 миллионов евро на поддержку Украины: большая часть средств на дроны24.06.25, 12:44 • 1220 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
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